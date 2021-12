Spider-Man: No Way Home Artwork pourrait préfigurer l’implication de Tobey Maguire

Tobey Maguire et Andrew Garfield sont-ils dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison ou non? Eh bien, certains arts promotionnels récemment publiés pour la suite de Marvel ont peut-être gâché l’apparence du premier. Le matériel promotionnel officiel fourni par une banque en Indonésie semble montrer deux Spider-Men luttant contre Electro de Jamie Foxx. Alors que l’un d’eux est certainement l’itération MCU de Tom Holland, beaucoup pensent que l’autre ne peut être que le web-slinger de Tobey Maguire, vu pour la dernière fois en 2007 Spider-Man 3.





Marvel Studios / Sony Pictures

L’inclusion potentielle des Spider-Men respectifs de Tobey Maguire et Andrew Garfield résulte des manigances qui se produisent après la sortie de l’identité de Peter Parker par Mysterio lors de la finale de 2019 Spider-Man : loin de chez soi. Ainsi, Spider-Man : Pas de chemin à la maison reprend immédiatement après, la vie et la réputation de Peter ayant maintenant été bouleversées, ce qui l’a amené à demander à son ami et collègue Docteur Strange de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie. Bien sûr, les choses tournent mal, brisant la folie du multivers et permettant aux super-vilains de réalités alternatives qui ont déjà combattu une variante de Spider-Man d’arriver dans l’univers cinématographique Marvel.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Ces méchants de retour incluent Alfred Molina dans le rôle du docteur Octopus et Willem Dafoe dans le rôle du Bouffon vert de Sam Raimi. Homme araignée franchise, Jamie Foxx en Electro du réalisateur Marc Webb’s L’incroyable Spider-Man 2, et Thomas Haden Church comme The Sandman et Rhys Ifans comme The Lizard, conduisant à la rumeur la plus chaude de l’année, qui prétend que Maguire et Garfield apparaîtront au cours de la Spider-Man : Pas de chemin à la maison finale et aidez Tom Holland à combattre cette foule de méchants.

Bien sûr, bien que le costume de l’image ressemble certainement beaucoup à celui de Maguire, cela pourrait tout aussi bien être l’itération hollandaise de l’emblématique wall-crawler, l’image confirmant peut-être à la place que sa version de Peter Parker sera multipliée par son copain Docteur Étrange. Il convient également de noter à nouveau que, si Tobey Maguire n’a pas subi de nombreuses questions concernant son retour de Spider-Man, Andrew Garfield l’a fait et il a nié de telles suggestions à chaque fois. « Il s’agit de cette histoire de photoshop Spider-Men dont nous avons parlé sur Jimmy Fallon », a récemment déclaré la star de The Amazing Spider-Man. « Écoutez, à ce stade… j’ai terminé. Nous le saurons tous quand le film arrivera Et soit nous serons très déçus, soit nous serons très heureux, ou quelqu’un dira : « Je te l’avais dit », une autre personne dira : « Je te l’avais dit. Nous allons tous le découvrir. Je suis désolé d’avance.





Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : Pas de chemin à la maison sera le 27e film de l’univers cinématographique Marvel et mettra en vedette Tom Holland dans le rôle de Peter Parker AKA Spider-Man aux côtés de Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, JB Smoove et Benedict Wong. Spider-Man: No Way Home devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





Les fans de Marvel vont-ils s’émeuter si Tobey Maguire et Andrew Garfield ne sont pas dans Spider-Man : No Way Home ? Tobey Maguire et Andrew Garfield ne sont toujours pas officiellement confirmés pour Spider-Man: No Way Home, il serait donc préférable de ne pas répondre à cette attente.

Lire la suite





A propos de l’auteur