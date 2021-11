Spider-Man: No Way Home affiche officielle repérée en public, taquine une confrontation avec Doc Ock

Une affiche officielle de la suite très attendue de Marvel, Spider-Man : Pas de chemin à la maison, a été repéré dans la nature et taquine la bataille à venir entre l’emblématique web-slinger et un docteur Octopus de retour. Coincée sur le côté d’un bus, la promo montre le héros MCU de Tom Holland portant à nouveau son armure Iron Spider alors qu’il tente d’esquiver les tentacules venant en sens inverse du supervillain d’Alfred Molina.

🚨 La première affiche de ‘SPIDER-MAN: NO WAY HOME’ a été vue publiquement (via BananaBreadGabe | Reddit) pic.twitter.com/y7AADM7vDK – Merveille cosmique (@cosmic_marvel) 5 novembre 2021

Grâce à la récente bande-annonce extrêmement excitante de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, nous savons maintenant que plusieurs des rumeurs les plus populaires qui entourent le film depuis un certain temps se sont effectivement réalisées. Le suivi de Marvel ramènera le public dans la mêlée, puis certains, reprenant après l’identité de Peter Parker alors que Spider-Man est exposé par Mysterio à la fin de 2019. Spider-Man : loin de chez soi. La vie et la réputation de Parker étant maintenant bouleversées, il se tourne vers le Dr Stephen Strange, lui demandant de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie. Bien sûr, comme la magie le fait si souvent, cela a des répercussions dangereuses, libérant des méchants de tout le multivers.

Les images ont confirmé le retour de plusieurs méchants des précédents Homme araignée franchises, avec Doc Ock d’Alfred Molina, qui a été présenté dans le réalisateur Sam Raimi Spider-Man 2 en 2004, jouant un rôle majeur dans le tourment de Peter Parker de Tom Holland. Ce face-à-face multiversal s’est avéré encore plus difficile pour Holland qu’on ne le pensait, l’acteur révélant que sa rencontre avec le savant fou de Molina l’avait vu faire face à une peur de l’enfance. « J’étais obsédé par [Sam] Les films de Raimi », a déclaré Holland. « Je me souviens avoir vu Alfred dans son costume pour la première fois, et il avait des lunettes, et il portait sa ceinture, à laquelle les jambes étaient attachées. Et je me souviens, en gamin, d’avoir été terrifié par lui. »

Aux côtés du docteur Octopus de Molina, plusieurs autres méchants de Marvel feront un retour alors que Spider-Man se précipite dans la folie du multivers. Ceux-ci incluent Green Goblin de Willem Dafoe, Jamie Foxx en tant qu’Electro, ainsi que des reprises potentielles de Mysterio, The Sandman et The Lizard, beaucoup spéculant que les événements conduiront à l’union de The Sinister Six.

Dans cet esprit, le réalisateur Jon Watts a depuis décrit un peu sans surprise Spider-Man : Pas de chemin à la maison comme étant « Spider-Man: Endgame », ajoutant que « Nous essayons vraiment d’être ambitieux ». Evidemment oui. La portée épique de la sortie Marvel s’est également reflétée dans la durée d’exécution du film, avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison aurait chronométré à 159 minutes – 9 minutes de plus que précédemment rapporté – faisant du film le film Spidey le plus long à ce jour.

Avec Zendaya dans le rôle de MJ, Benedict Cumberbatch dans le rôle de Doctor Strange, Jon Favreau dans le rôle de Happy Hogan, Jacob Batalon dans le rôle de Ned Leeds, Marisa Tomei dans le rôle de May Parker, JB Smoove dans le rôle de Julius Dell et Benedict Wong dans le rôle de Wong aux côtés de Tom Holland et Alfred Molina, Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cette affiche a été partagée pour la première fois sur Reddit.

