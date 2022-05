Spider-Man : No Way Home a une date de sortie sur HBO Max

HBO MAX

La guerre du streaming n’a pas de fin : maintenant, le film avec Tom Holland est prêt à sortir dans le catalogue HBO Max. Quand arrive-t-il et pourquoi Netflix n’a-t-il pas accédé à ce film ?

©IMDBSpider-Man: No Way Home sera diffusé en streaming.

L’attente est terminée! Après des mois d’attente de confirmation, il est enfin arrivé : Spider-Man : Pas de retour à la maison Il sera disponible en streaming et dispose déjà d’une plateforme désignée. Et c’est qu’après d’éternels débats sur le service d’abonnement que le char de Sony et Marvelil a été annoncé que hbo max restera avec le film mettant en vedette Tom Holland en Amérique Latine. Découvrez ci-dessous quand votre première.

Ce n’est qu’un jour après sa sortie mondiale en salles que le Directeur général de HBO en Amérique latine, Luis Duran, a annoncé via son profil Twitter vérifié qu’il rejoindrait la plateforme disponible dans la région. « Examen de la gamme de films en 2022. Au cours du premier semestre de l’année, HBO Max présentera en première 8 des 10 films les plus rentables d’Amérique latine, dont The Matrix, F9 Last Saga, Morbius, Venom et Spider-Man. Il nous manque Eternals et Black Widow« , a écrit.

Mais maintenant… la nouvelle est officielle ! Par le biais de ses canaux de médias sociaux, la plateforme de streaming a annoncé : «Merci pour vos suggestions, commentaires et quelques menaces. Spider-Man : No Way Home arrive le 22 juillet”. Ainsi, dans moins de deux mois, le troisième film avec Tom Holland sera disponible, ce qui signifiait le retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield à la franchise de super-héros.

En ce sens, HBO Max s’approprie la grande première de 2021 qui, sans aucun doute, a atteint le niveau de chars comme Avengers : Fin de partie. Et c’est que l’accord entre Marvel et Sony Pictures continue encore de parler : les films ne sont pas proposés dans le cadre de Disney+ et, au moins en Amérique latine, une négociation entre l’étude et les différents services d’abonnement est nécessaire. Pour le moment, aucune plateforme n’a réussi à mettre la main sur la trilogie complète de ce super-héros.

Alors que le premier long métrage, Spider-Man : Retrouvaillespeut être joué dans Netflixsa suite Spider-Man: loin de chez soifait partie de l’offre de Première vidéo. De même, la première trilogie Sam Raimi est terminée sur Netflix, bien que les deux premiers versements fassent également partie de HBO Max. Finalement, L’incroyable homme-araignéeavec Andrew Garfield, est sur HBO Max, tandis que la seconde partie appartient à Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂