Spider-Man : No Way Home a-t-il des scènes post-crédits ?

Le monde attend la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le film le plus attendu de la Univers cinématographique Marvel de l’année. Cette reconnaissance est due au le multivers sera le protagoniste de l’intrigue et les fans verront quelque chose d’entièrement nouveau dans la franchise, bien qu’il y ait un aspect qui ne changera peut-être pas. La scène post-crédits est-elle confirmée? Combien seront-ils?

L’identité de Pierre Parker a été révélé par Mysterio à la fin de Loin de la maison et il est l’ennemi numéro un des citoyens croyant qu’il est le méchant. Afin de changer la situation, il se rend Docteur étrange, qui lance un sort pour que tout le monde perde la mémoire, mais quelque chose ne va pas et les réalités des différents univers se mélangent, amenant ainsi des méchants du passé comme Docteur Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman et Lizard.

+ Y aura-t-il des scènes post-génériques ?

Un grand ennemi que les sociétés de production ont eu Sony et Les studios Marvel Au cours de la dernière année, il y a eu des fuites, de la présence de personnages à des aperçus exclusifs du film. La semaine dernière, ce qui a atteint les réseaux sociaux, c’est sa scène post-crédits, qui jusqu’à présent est le seul dont on a parlé, et les fans ont fait référence à ce qui a été révélé.

[Si no quieres posibles SPOILERS, aconsejamos no seguir leyendo]

Selon les détails divulgués, dans la scène post-générique, nous ne verrons ni plus ni moins que Venom, joué une fois de plus par Tom Hardy. Ce sera la présentation du symbiote dans le MCU, après une petite introduction qu’il avait déjà dans sa suite, où l’on voit que Peter Parker de Tom Holland semble fusionner définitivement.

Cela a du sens étant donné que L’acteur de Spider-Man vient de renouveler sa relation avec Sony et Marvel pour une prochaine trilogie cinématographique, où l’on estime que nous verrons des productions dédiées du super-héros aux côtés de Venom. Pour le moment, il s’agit encore d’une rumeur et sera confirmé dans les salles lors de sa projection Spider-Man : Pas de chemin à la maison et il n’y a pas de détails sur une deuxième scène post-crédits.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂