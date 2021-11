Spider-Man: No Way Home a retardé sa bande-annonce car les producteurs se seraient battus pour le spiderverse

Spider-Man : Pas de chemin à la maison C’est l’un des films les plus attendus de l’histoire du cinéma. Les Univers cinématographique Marvel a une carte gagnante avec ce film que son propre réalisateur, Jon Watts, a décrit comme la version de Fin du jeu du wall-crawler, faisant allusion à l’entrée finale du Vengeurs quand ils ont combattu Thanos pour le sort de la moitié de l’univers.

Qu’est-ce qui rend ce film si spécial ? Ce que nous savons : le docteur Strange lance un sort pour aider Homme araignée de revenir à l’anonymat et que personne ne connaît son identité secrète qui a été rendue publique dans l’entrée précédente. Quelque chose ne va pas et différents personnages de différentes parties parviennent au MCU. Ensuite, nous pouvons voir le Docteur Octopus (Alfred Molina) et Électro (Jamie Foxx) Issu des univers cinématographiques de Sam Raimi et Marc Webb.

Différences entre Marvel et Sony en raison du spiderverse

Que disent les rumeurs ? Tobey Maguire et Andrew Garfield rejoindrait Tom Holland donner vie à un trio de Spiderman prêt à affronter l’équipe de méchants connue sous le nom de Sinister Six : Octopus, Electro, The Green Goblin, Rhino, Sandman et Vulture. Ce sera possible? C’est le rêve des fans d’arachnides devenu réalité !

Tout indique qu’il y aurait déjà un deuxième trailer prêt à être présenté, le problème est que les producteurs n’accepteraient pas de montrer ou non les versions de Homme araignée de Tobey et Andrew en action. L’un des studios veut alimenter le battage médiatique avec des images du spiderverse tandis que l’autre préfère laisser la surprise au film. On ne sait pas quel rôle ils jouent Sony et Marvel dans cette équation compliquée.

Le journaliste Sean O’Connel s’est chargé de rapporter cette nouvelle qui a multiplié l’intérêt des fans dans la bande-annonce suivante pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison avec la simple mention qu’il est possible de voir les trois Spidey ensemble à l’écran. Ce qui est certain, c’est que Pas moyen de rentrer C’est l’un des films les plus hype de l’histoire et a garanti le succès commercial. Il faudra espérer qu’il ne décevra pas des attentes aussi élevées…

