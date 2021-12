Spider-Man: No Way Home a eu la troisième plus grande ouverture de box-office de tous les temps

Spider-Man : Pas de chemin à la maison a remporté la troisième plus grande ouverture au box-office de l’histoire du cinéma.

Le troisième volet de la trilogie de Tom Holland en tant que Peter Parker et le super-héros de la toile a été incroyablement attendu et il est clair que le public a facturé la vente de billets depuis sa création la semaine dernière.

Il a réussi à récolter 253 millions de dollars au box-office dans 4 336 cinémas à travers l’Amérique du Nord.

Combiné aux 334,2 millions de dollars des cinémas du monde entier, Pas de chemin à la maison a récolté un incroyable 587,2 millions de dollars.

Crédit : Marvel

C’est de loin le film le plus rentable de 2021 et 2020 et a largement dépassé ses propres attentes.

Variety rapporte que le film devrait rapporter entre 130 et 150 millions de dollars sur le marché nord-américain au cours du week-end d’ouverture. Il a tiré 121 millions de dollars au cours de sa seule première journée.

L’appétit de voir le film peut se résumer en partie aux fans purs et durs qui veulent se régaler des yeux sur le film avant d’avoir des spoilers sur Internet.

Pas de chemin à la maison est assis derrière Avengers : Fin de partie (1,2 milliard de dollars) et Vengeurs : Guerre de l’infini (640 millions de dollars) pour les plus gros week-ends d’ouverture du box-office.

Tom Rothman, président-directeur général de Sony Pictures Motion Picture Group, a déclaré : « L’événement historique de ce week-end Spider-Man : Pas de chemin à la maison les résultats, du monde entier et face à de nombreux défis, réaffirment l’impact culturel inégalé que les films exclusifs pour les salles de cinéma peuvent avoir lorsqu’ils sont réalisés et commercialisés avec vision et détermination. »

Les gens qui ont eu la chance de le voir en ont été absolument ravis.

Un téléspectateur a dû dire : « Spider-Man : Pas de chemin à la maison était tellement incroyable. Ayant grandi comme un pur et dur et le plus grand fan de Spider-Man, je suis tellement heureux en ce moment. Il a livré tout ce que j’ai toujours voulu dans un film SM.

« C’était le meilleur film de Spider-Man, potentiellement le meilleur Marvel et CBM de tous les temps…

« Un équilibre parfait entre l’histoire, le drame, l’humour, la nostalgie et bien plus encore.

« Chapeau à tous ceux qui sont impliqués dans ce film. Je suis tellement heureux en ce moment. Merci, Marvel. J’aime les super-héros. J’aime Spider-Man. »

Le critique de cinéma Michael Patterson a déclaré : « Spider-Man : Pas de chemin à la maison est une montagne russe émotionnelle. Il n’y a pas assez d’adjectifs pour décrire à quel point c’est une aventure, mais « une merveille » semble approprié.

« L’un des meilleurs films Marvel jamais réalisés… et plus encore. »

Un autre utilisateur a écrit : « Spider-Man : Pas de chemin à la maison est l’un des meilleurs films de merveille de tous les temps ! Vraiment une expérience incroyable et spectaculaire.