Spider-Man: No Way Home a été traité comme la fin d’une franchise, taquine Tom Holland

Nous ne sommes qu’à trois semaines de chez Marvel Éternelssortie en salles, mais la tournée de presse du prochain MCU Spider-Man : Pas de chemin à la maison dirige les yeux encore plus vers cette version par rapport au titre susmentionné. Tom Holland a récemment rencontré Divertissement hebdomadaireet a préparé son avenir dans le MCU (ou MCM, Marvel Cinematic Multiverse, comme certains fans y font référence après les événements de Loki). Holland, qui est connu pour son incapacité à garder le secret sur les films passés, a été très franc et principalement sans spoiler dans l’interview.

« Nous faisons ces films depuis cinq ans maintenant. Nous avons eu une relation tellement incroyable, nous trois. Nous avons été ensemble à chaque étape du processus. Nous avons fait chaque film, chaque tournée de presse. Donc cette scène, [we didn’t know] si c’était la dernière fois [we were all working together.] [It] était déchirant mais aussi très excitant parce que nous entrons tous dans le prochain chapitre de notre carrière. Donc partager ce moment avec eux était peut-être la meilleure journée que j’aie jamais eue sur le plateau. Je ne pense pas avoir jamais pleuré comme ça. »

« Nous traitions tous [No Way Home] comme la fin d’une franchise, disons », a poursuivi Holland. « Je pense que si nous avions la chance de plonger à nouveau dans ces personnages, vous verriez une version très différente. Ce ne serait plus la trilogie Homecoming. Nous lui donnerions du temps et essayerions de construire quelque chose de différent et de changer le ton des films. Que cela se produise ou non, je ne sais pas. Mais nous traitions définitivement [ No Way Home] comme si ça touchait à sa fin, et j’en avais l’impression. »

Tom Holland a sauté dans le cœur des fans lorsqu’il s’est habillé pour la première fois en tant que rampant du mur dans Captain America : guerre civile. Que vous préfériez plutôt Tobey ou Andrew (tous deux Pas de chemin à la maison), on ne peut nier le charme et le charisme que Tom a apporté à l’écran en jouant son interprétation de Peter Parker. « Underroos » a parcouru un long chemin depuis que nous l’avons rencontré pour la première fois et je pense que je parle pour la plupart, certainement pas pour tous, quand je dis en tant que fans, nous aimerions le voir rester dans le multivers. Holland a déclaré dans l’interview ci-dessus qu’en tant qu’acteurs, lui et ses co-stars entamaient la prochaine phase de leur carrière.

Il se peut aussi qu’il ne s’agisse pas tant de « vouloir » être dans le rôle que de « pouvoir » le faire. Ce n’est un secret pour personne que Marvel et Sony se jouent des ennemis en ce qui concerne les droits de Spidey, car les deux entités ont dû modifier des contrats de licence tout en essayant de réparer simultanément les clôtures. Les deux studios ont pu se mettre d’accord sur quelques films supplémentaires, ce qui nous a amenés jusqu’ici à déclarer « c’est pour les fans » (ce qui se traduit par « c’est pour l’argent »), mais quelle que soit la manière dont ils le rationalisent, les fans sont généralement heureux d’avoir obtenu à ce point. Pour l’instant, il va falloir chercher Spider-Man : Pas de chemin à la maisoncomme la dernière sortie de Hollands, mais qui sait ce qui se passera lorsque l’argent commencera à affluer. Pas de chemin à la maisonen salles le 17 décembre. Cette nouvelle provient de Entertainment Weekly.