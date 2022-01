Spider-Man: No Way Home a été rayé par les BAFTA et c’est pourquoi

Merveille / Sony

Sony a commis une erreur incroyable qui a laissé Spider-Man: No Way Home hors des prix BAFTA. Des détails!

© IMDbSpider-Man : Pas de chemin à la maison

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est le rêve devenu réalité de tout fan de Spidey. L’entrée de la Univers cinématographique Marvel a la présence des méchants les plus terrifiants du héros : Le Bouffon Vert, Octopus, Electro, Sandman et le Lézard, ainsi que la participation des versions du wall-crawler interprétées par Tobey Maguire Oui Andrew Garfield. Les adeptes du personnage veulent que le film remporte de nombreux prix !

Apparemment le producteur Sony fait une erreur qui rend impossible la nomination de cette entrée dans le Univers cinématographique Marvel pour les récompenses BAFTA, organisé par le Académie britannique des arts cinématographiques et télévisuels. Peut-être que cette reconnaissance n’est pas aussi importante que la Golden Globes, Emmy ou la OscarsPourtant, l’industrie les valorise.

Spider-Man : No Way Home hors des BAFTA

Ce qui s’est passé, c’est que Sony n’a pas téléchargé la bande à temps sur la plate-forme de streaming du BAFTA où les différents films sont vus par le jury qui a le dernier mot sur les nominations. Apparemment, c’était une erreur de la part du producteur et dès l’événement ils ont décidé de partager une déclaration pour éviter les critiques pour cette décision.

« Spider-Man: No Way Home ne remplissait pas les critères d’éligibilité du BAFTA 2022 et n’était donc pas qualifié pour participer. Comme indiqué dans notre livre de règles, tous les films doivent être disponibles pour les membres votants sur BAFTA View avant la clôture du premier tour de vote pour assurer la clarté et la parité de tous les titres, et le distributeur n’a pas mis le film disponible « dit le texte partagé.

Le premier tour de scrutin pour ce prix s’est terminé le 3 janvier. Les rapports ont confirmé que jusqu’à ce moment, le BAFTA Je n’avais qu’une remorque de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Cependant, le film avec Tom Holland a encore une chance de gagner un prix oscar et les fans de wall-crawler le soulignent. Ce sera possible?

