Spider-Man: No Way Home a basé l’une de ses scènes sur un événement réel

Spider-Man : Pas de retour à la maison est l’un des plus grands succès de l’histoire du cinéma et doit sûrement beaucoup au SpiderVerse, ce moment où les trois Spidey vivent l’action, Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield rendez-vous à l’écran. Beaucoup ont supposé que ce serait un petit camée des héros précédents, la vérité est qu’ils étaient très importants pour l’intrigue et ont dit au revoir à l’actuel Peter comme des frères.

Tom Holland assuré que l’adieu émotionnel des personnages était basé sur quelque chose qui s’est passé sur le plateau d’enregistrement: « Je leur ai dit merci d’avoir fait ça. Pour avoir élevé Spider-Man comme ça. Pour m’avoir permis de partager avec vous et de faire cet acte de foi. Tobey n’avait pas joué depuis 10 ans, nous nous sommes tous les trois étreints et avons pleuré à cause de ce que cela signifie pour nous. », a-t-il raconté.

La scène basée sur la réalité

« Jon Watts, Amy Pascal et les scénaristes ont vu ce moment et ont dit que c’était génial, ‘c’est ainsi que les personnages vont dire au revoir’ et nous avons donc tourné ce moment très réel entre nous pour le film », Souligné Tom Holland à propos de la scène où les trois Spideys se disent au revoir après la bataille contre le Green Goblin, Octopus, Electro, Sandman et le Lizard. La vérité est que l’émotion de cette salutation a ému tous les auditoires.

En revanche, Holland a reconnu que ce film lui avait donné la chance de remettre à sa place quelque chose qui le gênait dans sa relation avec Andrew Garfield: « J’ai toujours regretté de ne pas avoir appelé Andrew quand j’ai été choisi pour Spider-Man. Si après mon deuxième film, ils avaient choisi quelqu’un d’autre pour le poste, cela m’aurait brisé le cœur. J’aurais aimé lui parler. Ce film était notre chance.

l’acteur de Inexploré il a ajouté à propos de Garfield : « No Way Home signifiait sa chance de faire la paix avec le personnage et le studio et notre chance d’avoir un moment ensemble pour partager cette situation. Son expression faciale lorsqu’il sauve Zendaya dans le film est totalement authentique et je suis vraiment fier de lui.”. Spider-Man : Pas de retour à la maison Cela signifiait beaucoup pour les trois acteurs qui ont donné vie à Spidey au cinéma, et les paroles de Holland le confirment.

