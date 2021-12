Spider-Man: No Way Home – 9 œufs de Pâques dans le blockbuster MCU que vous avez peut-être oublié

Avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison l’un des derniers blockbusters de l’année est enfin à l’affiche dans nos cinémas. Comme dans ses prédécesseurs, ils sont bien sûr aussi cachés dans la dernière aventure MCU de Peter Parker toutes sortes d’oeufs de Pâques et références. Neuf d’entre eux nous aimerions vous présenter ce qui suit plus en détail.

Oeuf de Pâques n°1 : Ditko

Commençons par de petites allusions, dont les fans du modèle en particulier devraient être très heureux. Dans deux scènes, vous pouvez voir le lettrage dans le film « Ditko » découvrir. Ceci fait bien sûr référence à Légende de la bande dessinée Steve Ditkoqui, avec Stan Lee, la sympathique araignée du quartier une fois inventé a.

Vous pouvez voir le premier lettrage sur le Toit du lycée Midtown découvrez quand Peter et sa petite amie MJ sont allongés là pour éviter l’agitation en dessous. Le nom est également utilisé plus tard à côté d’un camion FEAST.

Oeuf de Pâques #2 : FÊTE

En parlant de FÊTE : C’est un Refuge pour sans-abris, où la tante May de Peter travaille comme bénévole. Incidemment, cette installation est apparue pour la première fois dans une histoire de bande dessinée très spéciale, mais nous y reviendrons dans un instant.

Peter à FEAST © 2018 Marvel / Sony Interactive Entertainment

Mais cette organisation ne devrait pas seulement sembler familière aux fans de bandes dessinées, mais aussi aux fans de jeux vidéo. dans le PlayStation 4 a frappé « Marvel’s Spider-Man » Tante May travaillait également à FEAST, mais elle ne savait pas que son patron Martin Li était en fait le méchant Monsieur Négatif a été.

Oeuf de Pâques n°3 : Encore un jour

Venons-en maintenant à l’histoire que nous venons de mentionner, dont « No Way Home » a peut-être été subtilement inspiré. C’est appelé « Spider-Man : juste un jour de plus » ou dans l’original « Un jour de plus ». Dans cet événement de quatre éditions de 2007 L’identité secrète de Pierre à découvert, ce qui met tous ceux qu’il aime dans la trajectoire. Tante May est en fait abattue dans l’épisode et lutte contre la mort.

Spider-Man dans « Un jour de plus » © Marvel Comics

Peter essaie alors tout pour pouvoir l’aider d’une manière ou d’une autre et dans son besoin il se tourne également au docteur Strange. Notre héros lui demande de sauver May avec un sort, mais Strange refuse. Puis Peter va un accord capital avec le démon Mephisto celui qui nettoie tout, mais pour cela un prix élevé obligatoire. Les structures de base des histoires sont similaires, même si Strange est un peu plus coopératif dans le MCU.

Oeuf de Pâques n°4 : Agent A. Cleary

Dans la première moitié du film MCU, Peter et May reçoivent également la visite de un agent du DODC, le Department of Damage Control. On connaît déjà cette organisation depuis « Spider-Man : Homecoming », le début de la trilogie. Notre jeune héros est finalement arrêté et emmené par cet homme.

Agent Cleary du DODC © Sony Pictures / Marvel Studios / Disney

Le nom de l’agent DODC est intéressant : A. Cleary. Il y en a un dans le modèle de bande dessinée Albert Clearyqui travaille pour Damage Control. Dans le passé, il a dû faire face au méchant et aux adversaires de « Die Fantastischen Vier », entre autres Docteur Doom traiter avec.

Easter Egg #5 : Ned ne veut pas être un méchant

Maintenant, nous avançons un peu dans l’intrigue du film. Dans une scène promet Ned son meilleur ami Peter qu’il Ne te transforme pas en super-vilain puis tentera de le tuer.

Le Hobgoblin dans les bandes dessinées © Marvel Comics

C’est tellement intéressant parce que Ned Leeds est dans les bandes dessinées un côté obscur a. Il y devient un méchant Lutin, l’un des adversaires les plus dangereux de Spider-Man.

Oeuf de Pâques n° 6 : Spider-Verse

Passons maintenant à un point central de l’intrigue, car oui, les rumeurs étaient en fait vraies : Tobey Maguire et Andrew Garfield font vraiment un retour dans « No Way Home » et rejouez les versions de la sympathique araignée de quartier de leurs propres franchises. Ils parlent également à leur jeune homologue MCU sur leurs expériences. Entre autres, ils échangent des idées sur contre quels adversaires ils se sont battus dans le passé.

Trois Spider-Men se rencontrent dans « No Way Home » © Sony Pictures / Marvel Studios / Disney

Par exemple, Tobey dit qu’il s’est autrefois opposé un extraterrestre (venin) combattu. Pendant ce temps, Andrew raconte son combat contre un russe en costume de rhinocéros. Tom dit qu’il était même dans l’espace et qu’il y était avec les Vengeurs combattu, mais ses homologues ne savent pas ce que devrait être un vengeur.

Dans une scène ultérieure, nous pouvons également voir les contours divers méchants de Spider-Man reconnaître dans le ciel. L’un semble être Rhinocéros agir, tandis qu’un autre rappelle de façon frappante Scorpion.

Oeuf de Pâques n°7 : L’homme sans peur

Outre Tobey Maguire et Andrew Garfield, il y avait encore un autre retour de Marvel, dont le retour est spéculé depuis des mois. C’est Charlie Cox, l’acteur principal de la série Netflix « Le casse-cou de Marvel ». Maintenant, l’homme intrépide revient officiellement dans le nouveau MCU.

Daredevil the Fearless Man est de retour © Marvel Television / Netflix, Disney

Lis bien, Matt Murdock alias Daredevil fait désormais partie de la Univers cinématographique Marvel. Il aide Peter en tant qu’avocat et est autorisé à démontrer sa perception surhumaine lors de sa brève apparition, ce qui surprend vraiment notre jeune héros. Détail amusant : L’heureux acteur Jon Favreau a joué le meilleur ami du super-héros aveugle dans le film « Daredevil » de 2003, Nelson brumeux.

Oeuf de Pâques n°8 : les derniers mots célèbres

Comme ses prédécesseurs, notre jeune Peter doit être dans ce film subir une grande perte personnelle. Contrairement aux deux séries de films précédentes et au modèle de bande dessinée, cependant, ce n’est pas à son oncle Ben qu’il doit dire au revoir, mais à son tante mai. Avant de mourir, elle lui dit quelques mots célèbres.

Tante May donne à Peter une leçon importante © Sony Pictures / Marvel Studios / Disney

« Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » ou dans l’original anglais : « Avec un grand pouvoir, il doit aussi venir une grande responsabilité. » Si vous avez vu les films précédents dans leur version originale, vous remarquerez que cette phrase est un peu différente de ce qui se disait dans l’ancienne série. Cependant, le changement ne s’est pas produit par accident, car ce sont des les mots exacts qui apparaissent également dans le modèle de bande dessinée.

Oeuf de Pâques n° 9 : des mouvements bien connus

Passons maintenant à la fin du film. Peter vit maintenant seul dans son propre appartement et comme on peut le voir, il a lui-même fait une nouvelle tenue. Cela rappelle le avec sa combinaison de couleurs rouge et bleu costume emblématique de la bande dessinée et avec lui Pierre se balance dans la nuit.

Le costume « No Way Home » est également disponible dans « Marvel’s Spider-Man » © 2021 Marvel / Sony Interactive Entertainment

Les joueurs PlayStation pourraient les mouvements que Peter effectue, soit dit en passant, semblent familiers, car ils ont été tirés directement du « Marvel’s Spider-Man » mentionné précédemment. Même à l’approche de la sortie au cinéma, l’acteur principal Tom Holland a indiqué (via une bande dessinée) que les fans devraient s’attendre à une allusion au jeu.

« Spider-Man: No Way Home » a commencé le 15 décembre 2021 dans les cinémas allemands.