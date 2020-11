‘Spider-Man: Miles Morales’: une aventure arachnide digne de son grand prédécesseur, mais qui n’exploite pas les possibilités de la PS5

Dès le premier moment du jeu, la nature dérivée et continue de ‘Spider-Man: Miles Morales’ est claire. Bien que Sony ait voulu le vendre comme le produit phare de ces premiers pas de la Playstation 5, et c’est le principal jeu exclusif de la console en ce moment,



ses origines sont claires non pas comme une suite de Playstation 4, mais comme un jeu mineur à l’origine, un peu comme un pont



entre le premier ‘Spider-Man’ et une suite à part entière.

Le jeu a également été accompagné de polémique en n’incluant pas la mise à jour du premier ‘Spider-Man’ pour Playstation 5, chose à laquelle Sony n’était pas obligé mais qui aurait sans aucun doute été un geste généreux. Peut-être aussi



aurait dévalorisé l’image de ce « Miles Morales », laissant en évidence sa condition de suite incapable de voler seul



sans l’accompagnement de sa sœur aînée. Mais … qu’est-ce qui est vrai dans tout ça? Miles Morales porte-t-il la renommée qui le précède?

‘Miles Morales’: New York en hiver



Si vous avez joué le premier ‘Spider-Man’, vous pouvez jouer à ‘Miles Morales’. Car le jeu est, mécaniquement, une réplique sous tous ses aspects: l’équilibre entre les bâtiments, le système de combat (mêmes techniques pour frapper, esquiver, déplacer et activer différents gadgets) et la répartition des missions principales et secondaires. Seul



quelques nouvelles fonctionnalités, comme l’apparition de puissances électriques fortes qui vous obligent à apprendre quelques combinaisons de boutons



, et une application mobile qui gère les missions secondaires, vous obligera à gérer de nouvelles ressources.

En général, tous les éléments du jeu ont été affinés, et presque toujours pour le mieux:



le swing est un peu plus précis, le combat est plus équilibré et l’idée de l’application est extraordinaire



. Toute avance pour gérer les missions dans un



bac à sable



c’est le bienvenu, et ici vous obtenez des quêtes secondaires à déclencher sans quitter l’écran principal du jeu, ce qui prend beaucoup de temps et d’efforts.

Les conditions de suite gonflées pour se précipiter vers le lancement de Playstation 5 sont ce qui fait



certains aspects de l’ensemble semblent terne. Par exemple, l’arbre des compétences, coupé en deux ici



. Ou la même intrigue du jeu: cette fois, nous nous concentrons sur Miles Morales en tant que seul Spider-Man à New York lorsque Peter Parker part en vacances. Morales devra affronter un groupe puissant qui développe une nouvelle source d’énergie, avec un leader clairement inspiré par Elon Musk; Nous avons également un groupe révolutionnaire violent face à eux; et la dose inévitable et extrêmement élevée de violence commune dans les rues de la ville.

Tout cela ne sont pas des dérivations très travaillées de groupes d’ennemis déjà présents dans le premier ‘Spider-Man’. Il est évident que différentes factions opposées sont nécessaires pour générer des missions (et inventer plusieurs tâches pour rechercher et suivre des objets dans la ville) et ainsi faire avancer l’intrigue, mais



le groupe paramilitaire à la limite du légal, les terroristes-qui-ne-sont-pas-du-tdo et les doses de braquages ​​de rue



qui font de New York presque une zone de guerre étaient déjà présents, avec pratiquement aucune variation, dans le premier match.

Ce qui est certain, c’est que le personnage de Miles Morales et ses environs sont aussi séduisants que le Peter Parker du premier ‘Spider-Man’ et ses secondaires, voire plus. En outre, les lourdes missions consistant à effectuer des heures supplémentaires en tant que technicien de police pour placer des antennes de surveillance pour la population ont été supprimées. Et comment pourrait-il en être autrement avec un personnage comme Morales, il y a un moment épineux dans le scénario,



sur la relation des Afro-Américains avec la police qui n’hésite pas et pose quelques questions



pas de réponse à l’air. Bon pour le courage d’Insomniac.

Mais … que propose la version Playstation 5?



Les améliorations techniques sont minuscules. Comme nous l’avons précisé dans notre examen de la console,



une option est soulevée dans le menu dans lequel le joueur est invité à choisir entre performance et exhibitionnisme



graphique. Les différences existent mais, pour le moment, elles sont pratiquement négligeables, bien plus dans un jeu qui n’est pas particulièrement exigeant au niveau visuel. Mais oui, le bonbon visuel Playstation est là: 60 fps et



tracé laser



, entre autres qui donnent une refonte définitive au jeu original.

Mais là où la puissance de la PS5 se manifeste vraiment, c’est dans les temps de chargement. Le démarrage du jeu est pratiquement instantané:



à dix secondes du menu principal de la console, vous vous balancez déjà dans les rues



. Le retour au jeu après la mort est presque immédiat, tout comme les déplacements rapides d’un bout à l’autre de la carte: plus d’écrans de chargement plombés dans le métro. En fait, Miles Morales dans le métro est le menu principal, car il n’est plus nécessaire à aucun autre moment du jeu.

Ce qui n’a pas été trop mis à profit, ce sont les capacités de la commande. Il y a des vibrations pour tous les goûts, bien sûr, et



Chaque léger mouvement sur l’écran a un impact sur le DualSense, mais cela ne va pas beaucoup plus loin



par conséquent, les déclencheurs de résistance programmables sont à peine utilisés. Un autre témoignage clair des origines PS4 du jeu.

Quelques coups autour de la carte de ‘Miles Morales’ vous feront réaliser que vous êtes seul devant New York même avec



peau



de neige. De même, la mécanique clonée fonctionne toujours, mais elle réclame une rénovation.



Si vous êtes un fan, vous apprécierez la nouvelle histoire et les nouveaux costumes (celui du film d’animation sensationnel), mais peut-être que Playstation 5 méritait quelque chose de plus différenciant



décoller. En tout cas, c’est toujours une bonne émulation du ‘Spider-Man’ de PS4 … et peut-être une annonce de l’importance que Sony donne à ce qui sera sans aucun doute une nouvelle ère de jeux exclusifs.