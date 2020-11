Qui est prêt à porter les chaussures du nouveau héros de Spider-Man Miles Morales? Eh bien, maintenant vous le pouvez, puisque Spider-Man: Miles Morales est enfin disponible pour que les joueurs puissent utiliser le Web sur PlayStation 4 et PlayStation 5! Bien que les joueurs se demandent sans aucun doute où est Peter? Ce nouveau jeu se concentre entièrement sur Miles Morales, alors que nous le voyons assumer ce nouveau rôle avec un dévouement sérieux et de nouvelles compétences! Cela contiendra des spoilers légers pour ceux qui veulent jouer à l’aveugle Spider-Man: Miles Morales, mais rien qui ne gâchera votre temps avec le jeu!

Spider-Man Miles Morales Où est Peter Parker?

Peter Parker est dans Spider-Man: Miles Morales mais seulement au début du match. Quand il entraîne le nouveau héros Miles Morales, à devenir sa propre version du super-héros. Après que Miles ait prêté serment de protéger la ville contre toutes les menaces, Peter lui dit soudainement que MJ et lui-même partent pour un moment afin que MJ puisse assister aux pourparlers de paix Symkarian, et Peter est son photographe officiel.

Peter Parker entraîne pratiquement Miles Morales par l’épreuve du feu; Cependant, quitter soudainement le nouveau héros pour protéger la ville doit signifier que Peter Parker a de grands espoirs et la confiance que Miles Morales a la capacité de faire le travail très bien. Il doit devenir son propre héros, et non en suivant ses traces.

Bien sûr, Peter fait des camées dans les segments de formation holographique, et il y a un appel téléphonique étrange entre les deux qui se produit occasionnellement, surtout lorsque les choses commencent à devenir intéressantes. Pourtant, à part cela, c’est entièrement à Miles Morales de sauver la ville de New York de toute menace! Peter revient, mais pas avant la fin de la partie!

Miles Morales manque sans aucun doute son costume Spider-Verse, alors voici comment débloquer son costume emblématique de Into the Spider-Verse! Vous ne savez pas trop comment utiliser la nouvelle capacité de camouflage de Miles Morales ou comment désactiver les podcasts? Nous avons ce qu’il vous faut!