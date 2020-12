« Spider-Man: Miles Morales »: En quoi votre musique est-elle différente de celle de « Into the Spiderverse »?

Dès sa sortie, les fans de merveille Ils s’attendaient à ce que « Spider-Man: Miles Morales » contienne beaucoup de clins d’œil et d’indices sur un possible jeu sur le « Vers d’araignée», Bien que le résultat final du jeu ne présente pas grand-chose à ce sujet (à moins qu’un DLC soit publié pour résoudre le problème).

Le compositeur musical John Paesano Il a parlé avec io9 de son travail avec la musique du jeu et de la façon dont il diffère complètement de ce qui a réussi à devenir le film préféré de nombreuses personnes, bien qu’ils aient commis l’erreur d’en parler directement. « Spider-Verse« Juste en mentionnant Milliers.

Les fans de bandes dessinées étaient déjà au courant de l’existence de Miles avant la production animée, ce qui n’aurait été qu’un tremplin de popularité pour le public inconnu. Définir « Spider-Man ultime«Pour une seule histoire, ce serait comme essayer de Peter Parker seulement pour « Carnage maximum« , par exemple.

Dans le jeu, Miles Morales C’est un héros en formation qui cherche à faire de son mieux pour sa communauté alors même qu’il commence à apprendre ses nouvelles compétences. Et oui, il y a des éléments familiers aux fans du film d’animation comme « Le ProwlerMais c’est une aventure complètement différente, et la musique et le gameplay du jeu devraient le prouver.

«Je ne voulais pas fermer complètement le monde de ‘Dans le Spider-verse‘, mais notre Milliers il est sa propre personne. Là où le film était si fantastique, notre Milliers et son histoire devrait être plus réaliste, et il voulait que cela se reflète également dans sa musique », dit-il. Paesano.

«La chose la plus importante que je savais serait un élément clé pour bien faire cela, c’était d’avoir des gens comme Boi-1er, qui était très passionné par la création de beats et la production de hip hop parce que je ne voulais pas rester seul et faire semblant.

Le compositeur a également expliqué comment le son du jeu avait été modernisé par rapport au jeu sorti en PS4, s’assurant qu’il a demandé une aide supplémentaire lors du développement de l’environnement sonore du jeu. «Je suis compositeur de films de profession et j’ai grandi en écoutant John Williams. Boi-1er cela a joué un rôle déterminant pour que le son orchestral soit correctement incorporé au hip hop », dit-il.

Les deux musiciens auraient collaboré ensemble de l’élaboration des partitions au processus d’enregistrement des thèmes musicaux, ce qui les conduirait tous deux à quitter leurs zones de confort musical respectives.

«Nous étions non seulement fidèles à l’idée d’avoir un ‘son de super-héros’, mais aussi au tissu complexe des goûts musicaux de Milliers qui partent d’où ils viennent ». « Spider-Man: Miles Morales« Est actuellement disponible pour PS4 Oui PS5.