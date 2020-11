Spider-Man: Miles Morales – Comment changer l’heure de la journée

Maintenant que Spider-Man: Miles Morales est sorti, les utilisateurs de PlayStation 4 et de PlayStation 5 peuvent parcourir les rues de New York et se délecter des sites à couper le souffle! Avec une nouvelle mise à jour du jeu qui a eu lieu il n’y a pas longtemps et qui ajoute plusieurs nouveaux mécanismes, le premier est un mode photo; le second est de passer du jour à la nuit.