Maintenant que Spider-Man: Miles Morales est sorti, les utilisateurs de PlayStation 4 et de PlayStation 5 peuvent parcourir les rues de New York et se délecter des sites à couper le souffle! Si vous avez joué à Spider-Man en 2018, vous vous souviendrez peut-être des podcasts du bien-aimé J.Jonah Jameston alors qu’il vous disait avec amour à quel point il détestait vos tripes et que vous êtes une menace! Oh, ne vous inquiétez pas, il l’a toujours un podcast dans Spider-Man: Miles Morales!

Spider-Man: Miles Morales Comment activer / désactiver les podcasts

Pour activer / désactiver les podcasts dans Spider-Man: Miles Morales, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur Options sur le contrôleur PS4 / PS5 pour afficher le menu pause, puis allez dans Paramètres puis Audio. Au bas des paramètres audio, vous pouvez choisir d’écouter pour arrêter d’écouter les podcasts pendant que vous jouez.

Dans le Spider-Man 2018, vous n’aviez que le podcast J.Jonah Jameston où il réprimande Spider-Man à chaque instant qu’il pouvait appeler Just The Facts, mais hélas, cette fois, un nouveau podcast rejoint la mêlée avec le podcast Danikast du blogueur Danika Hart. En écoutant le podcast Danikast puis J. Jonah Jameston, on est comme la nuit et le jour. Danika Hart est positive à propos des actes héroïques de Spider-Man; elle adore avoir un héros en ville quand J. Jonah Jameston est à la hauteur de ses singeries habituelles!

Bien que parfois les joueurs aient besoin d’une pause dans les divagations des podcasts et écoutent simplement le rugissement de la ville, le bourdonnement des voitures, le bavardage des civils sachant qu’ils sont en sécurité grâce à Spider-Man. Vous pouvez le faire en vous rendant dans le menu Options, Paramètres, Audio, et en bas, vous avez le choix de désactiver les deux podcasts ou un seul.

Si vous êtes nostalgique des insultes et des abus généralement lancés par J. Jonah Jameston, laissez le podcast Just The Facts activé et désactivez les Danikasts. Ou peut-être que vous en avez assez d’être déprimé et que vous voulez écouter à quel point vous êtes incroyable, puis désactivez Just the Facts et écoutez uniquement Danikast. Ou éteignez-les tous les deux. La décision est entièrement entre vos mains!

En incarnant Miles Morales, les joueurs sont sans aucun doute impatients de savoir comment débloquer son costume emblématique d’Into the Spider-Verse; suivez notre guide et vous l’obtiendrez en un rien de temps!