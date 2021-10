Spider-Man : Miles Morales a été influencé par « Into the Spider-Verse »

Le studio de développement de jeux vidéo « Insomniac » n’a jamais caché ses inspirations lors de la création de ses ambitieux projets interactifs, les deux derniers opus en monde ouvert inspirés de « Spider-Man » étant ses sorties les plus réussies ces dernières années, il n’est donc pas difficile de croire le suite à la révélation d’une des plus grosses influences sur le titre solo de « Miles Morales ».

Et c’est que l’équipe d’Insomniac reconnaît que dans ce titre, qui a commencé à être disponible pour PlayStation 4 et 5 à partir de fin 2020, il reçoit une grande inspiration dans « Spider-Man: Into The Spider-Verse », film primé aux Oscars. produit par l’équipe Sony Pictures. , qui est devenu l’un des films préférés des fans du héros arachnide.

Un nouveau rapport de GamesRadar souligne que l’influence de « Into The Spider-Verse » est beaucoup plus profonde que les qualités esthétiques du personnage ou la peau spéciale de Miles, qui lui donne la même apparence que dans le film d’animation, puisque le film faisait partie des discussions lors de la table ronde de l’équipe de développement sur « Spider-Man: Miles Morales ».

« Quand nous l’avons vu, nous avions déjà développé un peu l’histoire de ce à quoi ressemblerait le jeu, mais nous avons été émus et fous par la qualité de l’histoire qu’ils ont racontée sur Miles », a déclaré Brian Horton, directeur créatif d’Insomniac au réalisateur. Peter Ramsey et les scénaristes/producteurs Phil Lord et Chris Miller.

Horton reconnaît que chaque petit détail qui a été mis en œuvre sur la bande a aidé l’équipe d’Insomniac à lancer son projet. Phil Lord a révélé que peu de temps après la première de « Into The Spider-Verse », il avait été invité dans les bureaux d’Insomniac, émerveillé par les détails que l’équipe avait mis dans la représentation de Harlem sur la carte du jeu.

Alors que Phil Lord et Chris Miller développent la suite de « Into The Spider-Verse », ajoutant la présence de Spider-Woman à l’équipe de Morales, Peter B. Parker, Gwen Stacy et les autres héros arachnides, Insomniac se prépare déjà » Marvel’s Spider-Man 2″, qui anticipe la présence de Venom en tant qu’antagoniste principal.