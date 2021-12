Spider-Man : l’histoire LGBT que Marisa Tomei a tenté d’inclure dans Marvel

Le film le plus attendu de l’année est déjà dans les salles du monde entier. Et oui, on en parle Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le troisième film de Spider-Man avec Tom Holland qui est venu comme le grand pari de Marvel et Photos Sony. Parmi les figures de son casting, il y a une comédienne qui a su se démarquer dans chacune des livraisons : Marisa tomei. Apparemment, l’artiste avait une proposition très innovante pour son personnage qui a finalement été rejetée.

Tout au long de ses 57 ans, l’interprète américaine a su briller au cinéma, au théâtre et à la télévision pour recevoir la reconnaissance de la critique et des spécialistes, ce qui l’a amenée à remporter un Oscar, ainsi que des fans de la Univers cinématographique Marvel qui l’a reçue très positivement lorsqu’elle a commencé son travail en tant que Tante May Parker. C’est que même s’il était un personnage bien connu dans les films précédents de Homme araignée, elle a su lui trouver un nouveau look.

De cette façon, il est devenu l’un des personnages préférés de la trilogie Tom Holland. Dans le cadre de la présentation du dernier film, l’actrice a évoqué la romance qui entretient son rôle avec celui de Joyeux hogan, le rôle entre les mains de Jon Favreau qui a commencé comme assistant et ami de Hombre de Hierro, pour devenir le partenaire du tuteur de Peter Parker dans les deux premiers films MCU.

Contrairement à ce que nous avons vu dans les versions de Tobey Maguire ou Andrew Garfield, ici il n’est pas présenté à l’écran Oncle Ben pour laquelle son personnage est veuf. Très différent de ce que la franchise de super-héros a présenté auparavant, dans ce cas, sa nouvelle romance se déroule dans une perspective peut-être beaucoup plus comique. Avant même que cette décision ne soit prise, l’actrice a présenté aux producteurs une histoire beaucoup plus innovante.

« Avant que l’idée d’Happy ne vienne, il y a eu un moment où j’ai eu envie de : ‘Peut-être pourrait-il être avec une femme parce que Ben n’est pas là ? Avec qui dois-je être ?’ Alors on en parlait » Marisa Tomei a commencé par dire. Et il soutenait : « Je voulais vraiment qu’Amy Pascal, la patronne de Sony, soit ma petite-amie. J’ai dit : ‘Personne n’a besoin de savoir, Amy. Je serai seulement dans une scène avec toi. Ce sera subtil.’ Mais personne ne l’a fait à l’époque”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂