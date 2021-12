Spider-Man: les stars secrètes de No Way Home ont signé avant de lire le script

En tant que l’un des films les plus médiatisés depuis des années, les attentes étaient très élevées avec la sortie récente de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Les fans de Marvel ont été ravis du troisième film solo de Tom Holland en tant que web-slinger titulaire, et ils ont particulièrement aimé voir des personnages du passé ramenés de manière nouvelle et excitante. Avant de poursuivre cette histoire, sachez que SPOILERS MAJEURS sont en avance pour quiconque n’a pas vu le film et ne sait pas exactement qui apparaît.

Cependant, il y a de fortes chances que vous soyez pleinement conscient des gros retours qui se produisent dans Pas de chemin à la maison. Il était clair d’après les bandes-annonces que le film introduisait des personnages des différents films Spidey, tels que Green Goblin de Willem Dafoe et Doc Ock d’Alfred Molina du Homme araignée films, ainsi que Electro de Jamie Foxx L’incroyable Spider-Man 2. Les fans espéraient que Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaîtraient également comme leurs incarnations respectives de Spider-Man, et les rumeurs étaient heureusement vraies car les deux le sont dans le film.

Dans une nouvelle interview avec THR, Spider-Man : Pas de chemin à la maison les scénaristes Chris McKenna et Erik Sommers disent que Maguire et Garfield s’étaient officiellement engagés en décembre 2020. À ce moment-là, aucun d’eux n’avait vu une seule page du script, mettant toute leur confiance dans les scénaristes pour leur proposer quelque chose de génial. Le couple a rapidement travaillé ensemble pour trouver du matériel pour les Spider-Men de retour, et ils étaient ravis d’apprendre que Maguire et Garfield étaient satisfaits et voulaient même partager certaines de leurs propres suggestions. Comme Sommers l’explique :

«Ils avaient des pensées, et c’était vraiment intéressant et utile de voir leurs pensées. Personne ne connaît le personnage aussi bien – ou n’y pense autant – que quelqu’un qui doit ensuite l’incarner et le vendre. … Cela a définitivement façonné ce que nous avons fait.

McKenna poursuit en expliquant que Maguire et Garfield ont été très utiles dans le processus de création, comprenant mieux que quiconque ce que c’est que d’être Spider-Man. Ils ne contribuaient pas seulement à ce qui se passe avec leurs propres Spideys, mais aidaient également à élaborer la direction de l’histoire du dernier Spider-Man, Tom Holland.

«Ils avaient de bonnes idées qui ont vraiment élevé tout ce que nous recherchions et ont ajouté des couches et un arc et nous avons vraiment commencé à affiner l’idée que ces deux gars aidaient vraiment Tom’s Peter dans son cheminement pour devenir ce qu’il finit par devenir. Il y a un moment moral crucial qu’ils l’aident à traverser dans l’apogée du film. Une grande partie de cela a été apportée par les idées de Tobey et Andrew et la mise en forme de ce qu’ils pensaient que leurs personnages pourraient apporter à cette histoire.

Tout s’est bien passé, car même avec des attentes extrêmement élevées, Spider-Man : Pas de chemin à la maison a été incroyablement bien reçu. Il a été acclamé par les fans et les critiques, beaucoup l’appelant l’un des meilleurs films de super-héros de tous les temps. Nous ne pouvons pas reprocher aux producteurs d’espérer ramener la Hollande pour une autre trilogie de films, et il ne serait pas choquant de revoir un jour les deux autres Spider-Men.

