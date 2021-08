Spider-Man: les stars de No Way Home, Tom Holland et Zendaya, confirment-elles des rumeurs de romance réelles?

Bientôt à l’écran ensemble dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, On dirait Tom Holland et Zendaya ont été pris dans leur propre site Web bien-aimé alors que de nouvelles images du couple semblent avoir confirmé que le couple à l’écran se réunissait également hors écran. Alors qu’il y a eu des rumeurs d’une romance entre les jeunes stars, les images d’elles s’embrassant, en attendant à un feu rouge, dans la voiture de sport Audi de Hollande semblent officialiser leur statut. Comme beaucoup l’ont commenté, il ne pouvait pas vraiment y avoir de couple plus mignon que ces deux-là.

Le Homme araignée les co-stars ont esquivé les questions d’une romance depuis un certain temps maintenant, mais il semble que leur petit corps à corps lors d’une promenade au coucher du soleil à Los Angeles ait peut-être annulé la nécessité de toute autre discussion sur le sujet. Parallèlement aux images du couple en train de s’embrasser rapidement, avec Holland caressant le menton de Zendaya Coleman, une vidéo a également fait surface du couple en train de danser une petite danse attachante avec tout ce qui passait à la radio.

Zendaya et Tom Holland confirment enfin qu’ils sortent avec une voiture torride https://t.co/O9qdVzthpfpic.twitter.com/q5shBLpuso – New York Post (@nypost) 2 juillet 2021

Le couple a été aperçu en train d’avoir son PDA dans une zone de LA près de l’endroit où vit la mère de Zendaya, Claire Stoermer, et le couple a été vu en train de quitter une propriété avec Stoermer plus tard dans la journée. Beaucoup ont pris la façon confortable et décontractée qu’ils avaient de traîner avec la mère de Zendaya pour être un autre signe certain que non seulement ils sont maintenant officiellement un objet, mais qu’ils le sont depuis un certain temps. Des rumeurs sur un éventuel lien amoureux circulent depuis la première apparition de Holland avec Le plus grand showman étoile dans Spider-Man : Retrouvailles, et même lorsque Spider-Man: Far from Home est sorti il ​​y a deux ans, les deux parties ont nié tout lien autre que d’être amis.

S’adressant à Variety, Zendaya, qui jouera bientôt dans une nouvelle saison de Netflix Euphorie, a déclaré à propos de Holland: « C’est un mec formidable. C’est littéralement l’un de mes meilleurs amis. Depuis combien de mois nous avons dû faire des tournées de presse ensemble. Il y a très peu de gens qui comprendront ce que c’est à 20 ans . »

Ainsi que leur alchimie à l’écran, même dans leur relation quelque peu maladroite en tant que Homme araignée‘s Peter Parker et MJ, le couple a joué un peu avec leurs fans au cours des deux dernières années, et il pourrait bien s’agir d’un simple cas d’une très bonne amitié se développant simplement en quelque chose d’autre. Alors qu’ils ont partagé des plaisanteries en ligne sur les réseaux sociaux pendant des années, que les adeptes ont accumulées, ils sont également apparus ensemble dans un face-à-face LipSync Battle, qui est devenu plus célèbre pour la spectaculaire version hollandaise de Rihanna’s Umbrella.

Quelle que soit la vérité derrière leur relation, j’espère qu’ils resteront heureux ensemble aussi longtemps qu’ils le souhaitent. En attendant, tout le monde attend de les revoir en Spider-Man : Pas de chemin à la maison, et s’il n’y a pas de bande-annonce bientôt, il y a des fans de Marvel qui semblent prêts à exploser. L’attente de la première vue du prochain tour de la Hollande alors que l’Avenger, le lanceur de toiles, a été aggravée par une série de sorties de jouets qui ont fait allusion à de nouveaux costumes, scènes et apparitions dans le film, qui ont maintenant été scrutés jusqu’au nième. degré. Spider-Man : Pas de chemin à la maison sort en salles le 17 décembre. Cela nous vient de Comicbook.

Sujets : Spider-Man : No Way Home