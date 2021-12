Spider-Man: les producteurs de Spider-Verse confirment la date de sortie de la partie 2

Non seulement la nouvelle bande-annonce vibrante, cinétique et éblouissante de la prochaine suite de Sony Spider-Man : à travers le Spider-Verse confirme le retour de plusieurs personnages, dont Miles Morales et Spider-Man 2099, mais il a également révélé qu’il s’agirait de la première de deux suites, le titre complet se terminant par les mots : Première partie. Les producteurs Phil Lord et Christopher Miller ont maintenant ouvert sur la séparation À travers le Spider-Verse en deux, révélant que la deuxième partie sortira en salles en 2023.

« L’histoire de Miles est une épopée. Nous avons écrit ce que nous pensions que l’histoire devait être, et à notre grande surprise, nous avons réalisé qu’il s’agissait de deux films au lieu d’un. Nous travaillons sur les deux au moment où nous parlons. La deuxième partie sortira en 2023. Nous dormirons à nouveau en 2024.

Cela ressemble à la portée de Spider-Man : à travers le Spider-Verse sera épique, encore plus épique que les très talentueux Lord et Miller ne l’avaient jamais prévu, alors que les aventures continues de Miles dans la folie du multivers s’étalent sur deux films. La profondeur de l’histoire racontée inclura certainement plusieurs Spider-People, et bien que les images récentes aient confirmé le retour du robot futuriste d’Oscar Isaac, Miguel O’Hara AKA Spider-Man 2099, et Hailee Steinfeld en tant que Gwen Stacy AKA Spider-Woman, il y aura sans aucun doute de nombreuses autres variantes de Spider à venir, Lord et Miller taquinant l’inclusion d’anciens et de nouveaux visages.

« Miles retrouvera de vieux amis et en rencontrera… beaucoup de nouveaux. »

Alors que le premier Spider-Man : dans le Spider-Verse vu Miles rester sur place pendant que les autres versions lui rendaient visite, la bande-annonce révèle que cette fois ce sera Miles qui voyagera, le jeune Spider-Man étant projeté dans toutes sortes de dimensions différentes. La paire de producteurs de Lord et Miller a maintenant taquiné les visuels impliqués pour donner vie à ces dimensions, en disant…

« Chaque dimension a l’air et se sent radicalement différente de toutes les autres. Elles ont toutes l’air d’avoir été dessinées par un artiste différent. »

De nombreux éloges ont été faits sur les prouesses visuelles de la première sortie, et à juste titre, car le film a réussi à créer une expérience lumineuse, énergique et stratifiée, donnant vie aux bandes dessinées d’une manière qui n’a jamais été faite auparavant. Ainsi, les attentes concernant la suite sont ridiculement élevées, mais il semble que Lord, Miller et le reste de l’équipe créative aient peut-être trouvé un moyen de les satisfaire, et peut-être même de les dépasser, avec la nouvelle bande-annonce nous donnant juste un aperçu aux dimensions « radicalement différentes » impliquées. Miller a précédemment taquiné l’expertise au travail en disant: « Le développement de nouvelles techniques artistiques révolutionnaires en cours pour le prochain film Spider-Verse m’épate déjà. Cela va rendre le premier film pittoresque. »





Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson d’après un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham, et avec Shameik Moore dans le rôle de Miles Morales, Spider-Man : À travers le Spider-Verse (première partie) trouve Miles explorant davantage le multivers avec Gwen Stacy et une nouvelle équipe de Spider-People, qui doivent unir leurs forces et vaincre un puissant méchant. Spider-Man : À travers le Spider-Verse (première partie) devrait sortir aux États-Unis le 7 octobre 2022, après avoir été retardé par rapport à une date de sortie initiale d’avril 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation d’EW.





