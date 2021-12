Spider-Man: les écrivains de No Way Home espèrent revenir pour Spider-Man 4

Le nouveau cinéma Spider-Man : Pas de chemin à la maison a battu des records depuis ses récents débuts en salles, et ce n’est pas une surprise compte tenu de l’intérêt évident pour la suite avant sa sortie. Alors que ce film a servi à conclure une trilogie de Homme araignée films avec Tom Holland en tête, Marvel a déjà commencé à travailler sur Spider-Man 4. Reste à savoir si Holland revient ou non en tant que Peter Parker.

Le retour de Holland étant encore incertain, la direction créative du prochain Homme araignée le film n’est pas clair non plus. Si la suite continue l’histoire avec Holland à nouveau en tête, il y a de fortes chances que les scénaristes Chris McKenna et Erik Sommers reviennent également pour créer l’histoire. Pour l’instant, cependant, ils n’ont pas encore reçu d’appel. Par Comicbook.com, voici ce que le duo avait à dire sur leur retour potentiel dans une interview avec FandomWire.

« C’est celui où nous n’avons pas à dire que nous ne sommes pas autorisés à le dire parce que nous ne savons vraiment pas. À ma connaissance, je ne suis au courant d’aucun futur projet en cours. Cela ne veut pas dire ils n’existent pas, mais ce n’est rien dont vous savez que quelqu’un a parlé à Chris et moi. Je l’espère certainement. J’aime Tom en tant que Spider-Man. J’espère qu’il y a plus, et je n’aimerais rien de plus que d’être impliqué. Mais à ce stade, nous ne savons pas. »

Peut-être qu’ils ne le savent pas parce que Tom Holland lui-même n’est pas sûr non plus. Le joueur de 25 ans a envoyé des messages mitigés quant à savoir s’il sera de retour ou non dans le quatrième film. Dans une autre interview récente, Holland a déclaré qu’il était prêt à continuer, car il aimait le personnage, mais il avait aussi l’impression d’avoir fait tout ce qu’il avait prévu de faire avec le rôle.

« En toute honnêteté, je ne connais pas la réponse à cette question », a déclaré Holland à propos de son retour. « Il y a eu des conversations sur l’avenir de Spider-Man. Que ce soit avec moi, je ne sais pas encore trop. Peut-être que je serai producteur ou quelque chose, je ne sais pas. Mais je sais que je J’adore ce personnage et je serais triste de lui dire au revoir, mais j’ai pratiquement réalisé tout ce que je voulais accomplir en tant que personnage. Je pense vraiment que je vais gagner l’Oscar pour ce film, donc c’est génial. Alors, je suis prêt . Je suis prêt à dire au revoir. »





Écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, Spider-Man : Pas de chemin à la maison est dirigé par Jon Watts, qui va maintenant diriger le Les quatre Fantastiques redémarrer pour Marvel Studios. Avec Holland en tant que Peter Parker, les stars de retour des précédents films de Spidey incluent Zendaya en tant que MJ, Jacob Batalon en tant que Ned Leeds et Marisa Tomei en tant que May Parker. Parmi les autres acteurs présentés dans le blockbuster figurent Alfred Molina dans le rôle de Doc Ock, Jamie Foxx dans le rôle d’Electro et Willem Dafoe dans le rôle de Green Goblin, entre autres. Nous en resterons là pour le bénéfice de ceux qui n’ont pas encore vu le film.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison joue maintenant dans les théâtres du monde entier, attirant les éloges universels des critiques et des cinéphiles.





