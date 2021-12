Spider-Man: le producteur de No Way Home a mis en garde Tom Holland et Zendaya contre les rencontres

Amy Pascal a produit des films Spider-Man depuis The Amazing Spider-Man, et elle a révélé qu’elle avait mis en garde les deux protagonistes contre le danger de sortir ensemble.

Il semble que Tom Holland et Zendaya aient reçu des conseils précoces lors de leur apparition dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison par le producteur Any Pascal, qui a averti le couple de sortir ensemble tout en agissant ensemble. S’il est clair que le couple n’a pas écouté, ce n’est pas la première fois que Pascal donne la conférence. Dans une récente interview avec le New York Times, Pascal a révélé qu’elle avait également eu une conversation similaire avec Andrew Garfield et Emma Stone lors de la production L’incroyable homme-araignée films, mais elle est plus que consciente qu’aucune des stars ne semble lui prêter attention.

Pascal n’était pas là lorsque Tobey Maguire est devenu le premier Spider-Man sur grand écran et n’était donc pas disponible pour donner des conseils sur les relations personnelles lorsque Maguire et sa co-star Kirsten Dunst ont commencé à se voir en dehors du travail pendant le tournage de l’original Homme araignée film. Le couple s’était déjà séparé au moment de la sortie de la suite, mais a continué à apparaître ensemble dans Spider-Man 3. Lorsqu’il s’est agi d’Andrew Garfield pour reprendre le rôle, l’avertissement de Pascal concernant les fréquentations de la co-star Emma Stone est tombé dans l’oreille d’un sourd et le couple a eu une relation qui a duré quatre ans tout au long du tournage de leurs deux films. Maintenant, le dernier Spider-Man a également été pris dans une toile avec sa co-star, et comme l’a souligné Pascal, elle a essayé de les mettre en garde contre une relation.

« J’ai pris Tom et Zendaya à part, séparément, lorsque nous les avons choisis pour la première fois et leur avons donné une conférence. N’y allez pas, ne le faites pas. Essayez de ne pas le faire. J’ai donné le même conseil à Andrew et Emma. Cela peut juste compliquer des choses, vous savez ? Et ils m’ont tous ignoré.

Les romances hollywoodiennes ne sont pas rares, de nombreux couples se sont rencontrés «au travail» et bien que beaucoup ne durent pas, d’autres comme Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. et Will Smith et Jada Pinkett Smith sont devenus les plus couples établis dans l’industrie. Combien de temps durera la relation amoureuse désormais officielle de Tom Holland et Zendaya est quelque chose que seul le temps nous dira, mais cela semble avoir certainement ajouté à leur chimie à l’écran dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

Ce week-end a vu la dernière sortie Spider-Man de Tom Holland rejoindre Avengers : Fin de partie et Avengers : guerre à l’infini comme ayant l’un des plus gros guichets d’ouverture de tous les temps. Pour Marvel Studios et Sony, qui à un moment semblaient avoir mis fin à leur contrat avec Spider-Man juste après la sortie de Spider-Man : loin de chez soi en 2019, l’accueil réservé à ce film aura certainement fait taire toute idée d’une séparation totale des univers Marvel à l’avenir. Le patron de Marvel, Kevin Feige, a récemment assuré aux fans qu’un nouveau film Spider-Man MCU allait arriver et que ce qui a été vu il y a deux ans n’est pas quelque chose qui se reproduira.





« Amy et moi et Disney et Sony parlons de – oui, nous commençons activement à développer la suite de l’histoire, ce que je dis simplement parce que je ne veux pas que les fans subissent un traumatisme de séparation comme ce qui s’est passé après Far De la maison. Cela ne se produira pas cette fois », a déclaré Feige.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est dans les salles maintenant.





