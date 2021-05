Spider-Man: Le méchant principal de la maison n’est-il pas révélé?

Enfin, il semble que nous ayons une idée de qui sera le principal méchant Spider-Man: pas de retour à la maison. Le mot clé étant principal, dans ce cas. Plus à ce sujet dans une seconde. Jusqu’à présent, beaucoup de choses sont restées secrètes sur la troisième aventure solo de Tom Holland dans l’univers cinématographique Marvel, mais les détails ont lentement fait leur chemin dans le monde, que Disney et Sony le veuillent ou non. Et maintenant, un détail crucial est apparu, qui en révèle potentiellement beaucoup sur le film qui nous attend.

Attention: possible spoilers à venir pour Spider-Man: pas de retour à la maison. Procéder avec prudence. Lors d’un récent épisode de La coupe Sneider podcast, l’animateur Jeff Sneider a discuté du casting récent d’Aaron Taylor-Johnson comme Kraven le chasseur dans le prochain film dérivé de Spider-Man de Sony. Cela a suscité des spéculations sur la formation possible du groupe de super-vilains les Sinister Six. C’est là que les choses sont devenues intéressantes. Alors que Sneider ne savait pas si Kraven apparaîtra dans la suite du solo de Spidey, il a dit qu’il était « évident » qu’ils construisaient les Sinister Six. Et puis il a expliqué que le gobelin vert de Willem Dafoe, qui était auparavant apparu dans Sam Raimi Homme araignée trilogie, dirigera le groupe.

«J’avais entendu dire que No Way Home ne faisait pas référence à Spider-Man. C’était en référence aux méchants. Les méchants sortent de ces différentes dimensions alternatives. Ils n’ont pas le moyen de rentrer chez eux. Les méchants que j’ai entendus, et Sony a évidemment compris que Doc Ock est dans le film, Alfred Molin et Electro de Jamie Foxx. Ce sont les deux seuls que nous connaissons vraiment. Je suis presque sûr que Willem Dafoe est Green Goblin sera le principal méchant de ce film. Donc ça fait trois. «

Sandman, Rhino et Lizard étaient les trois autres que l’hôte avait entendus comme complétant la gamme Sinister Six. Nous avions entendu des rumeurs selon lesquelles l’église Thomas Haden revenait en tant que Sandman, après avoir joué le rôle dans Sam Raimi. Spider-Man 3, mais cela reste à confirmer. Et cela signifie-t-il que Paul Giamatti serait de retour en tant que Rhino de L’incroyable Spider-Man 2? Rhys Ifans comme lézard de L’incroyable homme-araignée? En tout état de cause, c’est beaucoup d’informations à traiter et révèle beaucoup de choses sur ce qui pourrait nous arriver plus tard cette année.

Nous savons que le MCU se prépare à explorer le multivers. Docteur Strange dans le multivers de la folie arrive l’année prochaine. Le casting de Jamie Foxx et Alfred Molina, qui sont apparus dans les deux précédentes itérations de la Homme araignée franchise a en outre confirmé cela. L’idée que Green Goblin reviendrait pour diriger les Sinister Six affirme en outre que Marvel et Sony sont all-in sur cette idée. Mais ne soyons pas trop excités tant que ces détails ne sont pas confirmés, ou niés, par le studio.

Il est également intéressant de noter que Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui ont joué des versions en direct de Peter Parker dans le passé, auraient joué aux côtés de Tom Holland. Si tout cela devait se produire, il semble que ce film, réalisé par Jon Watts, soit sur le point d’être un événement cinématographique de niveau Avengers. Spider-Man: pas de retour à la maison est actuellement prêt à sortir en salles le 17 décembre. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Collider.

