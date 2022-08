Spider-Man: l’affiche de réédition de No Way Home donne enfin aux fans ce qu’ils veulent

Il a fallu beaucoup de temps pour voir une affiche Spider-Man: No Way Home mettant en vedette Holland, Maguire et Garfield, mais les fans ont enfin obtenu ce qu’ils voulaient.

Il a fallu beaucoup de temps à Marvel Studios et Sony pour reconnaître les nombreux visages de retour dans Spider-Man : Pas de retour à la maison et incluez-les dans des images et des affiches marketing. Maintenant, avec une nouvelle coupe étendue du film en direction des salles, comprenant 11 minutes de séquences inédites, le moment est enfin venu pour Marvel de donner aux fans l’affiche épique qui réclamait de présenter tous les acteurs principaux du film, y compris tous trois Spider-Men, quatre méchants et même Matt Murdock de Charlie Cox.

Spider-Man : Pas de retour à la maison est devenu le premier film à succès de la pandémie de Covid, faisant exploser le tableau pour s’asseoir à côté Avengers : Fin de partie et Avengers : guerre à l’infini comme l’un des films les plus rentables de tous les temps. Parmi les films de la phase 4 de Marvel, Spider-Man : Pas de retour à la maison est le seul à avoir réussi à tenir tout ce qu’il avait promis et à ne pas laisser le public se sentir comme si quelque chose manquait ou était trop médiatisé. Cependant, les fans pourront voir encore plus de ce qu’ils ont aimé dans le film lorsqu’il reviendra au cinéma avec plus de séquences de Tobey Maguire et Andrew Garfield, ainsi que davantage de sa collection de méchants.

FILM VIDÉO DU JOUR

La nouvelle affiche de la réédition voit Maguire et Garfield partager la vedette avec Tom Holland, tandis que la moitié inférieure de la section principale présente Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau, Benedict Wong, Tony Revolori, Marisa Tomei et Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock/Daredevil. Sont également inclus la galerie des méchants du film Rogue, la collaboration de qui était une autre des raisons pour lesquelles le film a si bien réussi au box-office. Découvrez l’affiche ci-dessous.

Spider-Man: le trio de Spider-Men de No Way Home était le secret le mieux gardé d’Hollywood

Studios Marvel / Sony

À une époque où les spoilers sont inévitables, les démentis de Maguire et Garfield sur leur implication dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, même après la sortie du film, n’ont été vraiment achetés par personne. En plus de nombreuses rumeurs, les mois qui ont précédé la sortie du film en décembre 2021 ont également vu un certain nombre d’images divulguées de Garfield et Maguire en costume sur un écran bleu. Étrangement à l’époque, beaucoup ont rapidement démystifié les images comme étant fausses ou trafiquées d’une manière ou d’une autre, mais au fond, il était clair que les images étaient authentiques et que l’inclusion des anciens acteurs de Spider-Man était sur les cartes.





Bien qu’il y aura de nombreux fans qui seront ravis de voir Spider-Man : Pas de retour à la maison de retour dans les salles, quelle part de la réédition revient à Sony qui cherche à récupérer un peu plus de revenus après la déception qui a été Morbius plus tôt cette année est quelque chose qui doit être considéré comme une raison pour que le film revienne si tôt sur grand écran. Il est peu probable que la réédition reçoive tout à fait la même attention que sa sortie originale, mais il y a très peu de grands films avec lesquels rivaliser le 2 septembre, et avec des fans désireux de profiter de chaque action de Spider-Man. mettre la main sur, l’intérêt pour ces 11 minutes supplémentaires verra potentiellement le film grimper de plus en plus haut dans la liste des recettes de tous les temps.