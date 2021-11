Spider-Man: la série animée Freshman Year arrive sur Disney +

Disney + Day a apporté des tonnes de mises à jour surprenantes concernant la plate-forme de streaming. Avec de nombreuses nouvelles mises à jour concernant l’univers cinématographique Marvel (MCU), Disney et Marvel Studios ne se sont pas retenus lors de la célébration d’aujourd’hui. Les deux studios ont annoncé une toute nouvelle série animée intitulée Spider-Man : Première année. La série devrait suivre les premières années de Peter Parker avant de devenir le slinger du Web que nous connaissons tous aujourd’hui. Aucun autre détail concernant la série à venir n’a été révélé pour le moment, mais vous pouvez consulter le logo officiel qui vient d’être publié plus tôt dans la journée.

Pour le moment, on ne sait pas encore si Tom Holland reprendra son rôle de Spider-Man, ou si le rôle principal sera exprimé par Hudson Thames, qui a exprimé le personnage dans la première saison de Marvel. Et qu’est-ce qui se passerait si…?. L’annonce de Spider-Man : Première année arrive à un peu plus d’un mois de la sortie de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Le film d’action en direct très attendu mettra en vedette Peter Parker de Tom Holland aux côtés de Benedict Cumberbatch dans le rôle du docteur Strange, Zendaya dans le rôle de MJ, Jacob Batalon dans le rôle de Ned Leeds, Marisa Tomei dans le rôle de tante May, JB Smoove dans le rôle de Julius Dell, Tony Revolori dans le rôle de Flash Thompson, Angourie Rice comme Betty Brant, Hannibal Buress comme Coach Wilson, Jamie Foxx comme Electro et Alfred Molina comme Docteur Octopus. Spider-Man : Pas de chemin à la maison est actuellement prévu pour le 16 décembre 2021.

Le synopsis officiel de Spider-Man : Première année se lit comme suit, « la série animée suit Peter Parker sur son chemin pour devenir Spider-Man dans le MCU, avec un voyage comme nous n’en avons jamais vu et un style qui célèbre les premières racines de la bande dessinée du personnage. » Le seul nom actuellement associé au projet à venir est Jeff Trammel, qui sera producteur exécutif et scénariste en chef de la série animée. L’annonce officielle de Spider-Man : Première année a été réalisé le Disney + Day, qui est la célébration du deuxième anniversaire du service de streaming de House of Mouse. Marvel a eu une forte présence jusqu’à présent pendant les festivités, annonçant également la nouvelle série animée X-Men ’97 et Marvel Zombies. Il a également lancé de nouveaux logos pour Elle-Hulk, Coeur de pierre, Écho, Invasion secrète, et Agatha : Maison de Harkness.

Spider-Man : Première année, X-Men ’97 et Marvel Zombies tous suivent Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…?, la première incursion du studio dans le domaine de l’animation. Le poids lourd de Marvel, Victoria Alonso, dirige actuellement un mini-studio au sein de Marvel qui se concentre principalement sur des projets d’animation. L’un de ces projets aurait été un spin-off de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? qui suivrait Star-Lord T’Challa. Malheureusement, ce projet a été abandonné en raison du décès de Chadwick Boseman l’année dernière.

Alors que les fans devront attendre plus de détails concernant Spider-Man : Première année, Peter Parker/Spider-Man reviendra sur grand écran dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison le mois prochain. Spider-Man : Première année servira de préquelle à Captain America : guerre civile et Spider-Man : Retrouvailles. La prochaine série sera la 25e série télévisée et la troisième série animée de l’univers cinématographique Marvel. Produite par Marvel Studios, la série sera également un volet de la phase quatre du MCU.

