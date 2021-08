Spider-Man: La bande-annonce officielle de No Way Home enfin est là

La première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home est arrivé. Mettant en vedette Tom Holland reprenant son rôle de Peter Parker du MCU pour sa troisième aventure solo, le film est depuis longtemps l’une des sorties les plus attendues depuis des années. Après de nombreux mois de rumeurs, de spéculations et de fuites de photos de tournage, les fans attendaient avec impatience la sortie de la première bande-annonce Spider-man No Way Home , et maintenant ce moment est arrivé.

Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Jon Watts revient en tant que réalisateur de Spider-Man : No Way Home, retournant au fauteuil du réalisateur après avoir précédemment dirigé les deux Spider-Man : Retrouvailles et Spider-Man : loin de chez soi. Chris McKenna et Erik Sommers, qui ont écrit Loin de la maison et a été co-scénariste sur Retour à la maison, a écrit le script pour No Way Home également. Kevin Feige et Amy Pascal ont produit la suite.

Il n’y a que tant que ça MARVEL et Sony peut nous montrer dans la première bande-annonce, comme le No Way Home L’équipe réserve sans aucun doute une variété de surprises aux téléspectateurs lors de la sortie du film. Il semble également que nous pourrions nous diriger vers un éventuel croisement avec le Sony Pictures Universe of Marvel Characters (SPUMC), qui comprend le Venin films. Les récents commentaires de l’exécutif de Sony, Sanford Panitch, semblent suggérer que leur plan de rencontre entre Venom et Spidey deviendra plus apparent après No Way Home.

« Il y a en fait un plan [to bring Spider-Man into the SPUMC] », a déclaré Panitch à Variety. « Je pense que maintenant, cela devient peut-être un peu plus clair pour les gens où nous allons etje pense que quand No Way Home sort, encore plus sera révélé. »

Il y a eu toutes sortes de rumeurs sur qui d’autre nous pourrions voir apparaître dans SPIDERMAN No Way Home, Spider-man à part Peter Parker.

Une fois qu’il a été établi que la suite apporterait le Spider-Verse en direct dans le MCU, des rumeurs ont immédiatement déclenché cette alternative Homme araignée Les acteurs de l’univers du cinéma Tobey Maguire et Andrew Garfield viendront aider le Hollandais Peter Parker dans ses efforts de lutte contre le crime. casse-cou l’acteur Charlie Cox est un autre nom qui serait impliqué, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé.

Ce que nous savons, c’est qu’il volonté être des personnages d’autres Homme araignée univers à apparaître. Alfred Molina reviendra dans le rôle du Docteur Octopus, le rôle qu’il jouait auparavant dans Sam Raimi Spider-Man 2 en face de Maguire. Pour ressembler à ce qu’il a fait dans ce film, Molina a déclaré que la technologie de vieillissement était utilisée tout en confirmant simultanément son implication. Pendant ce temps, Jamie Foxx revient également en tant qu’Electro, le méchant qu’il a joué face à Garfield dans L’incroyable Spider-Man 2.

Apparaissant dans Pas de chemin à la maison avec Holland sera de retour MCU Homme araignée met en vedette Zendaya, Jacob Batalon, JB Smoove et Marisa Tomei. Benedict Cumberbatch apparaît également sous le nom de Doctor Strange, susceptible d’aider à mettre en place le scénario multivers au cœur du film. On ne sait vraiment pas qui d’autre est obligé de se présenter avec un tel complot en place.

Dans tous les cas, Spider-Man : No Way Home a de nombreux fans enthousiasmés

, et nous pouvons nous attendre à une participation assez importante une fois que la suite attendue sera enfin créée. Vous pouvez le regarder lors de sa sortie en salles le 17 décembre 2021. La nouvelle bande-annonce de la suite nous vient de Marvel Studios et Sony Pictures Releasing.

