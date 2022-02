Spider-Man : Kirsten Dunst pense qu’elle pourrait revenir en tant que Mary Jane grâce au multivers

in

MERVEILLE

Après le phénomène de Spider-Man : No Way Home, l’actrice a exprimé son intérêt à travailler à nouveau avec Marvel. Découvrez ce qu’il avait à dire et les théories qui ont été lancées parmi les fans !

©Photos SonyKirsten Dunst a donné vie à Mary Jane Watson dans Spider-Man.

L’arrivée de Spider-Man : Pas de retour à la maison au Univers cinématographique Marvel installé comme jamais auparavant le concept de multivers. Et bien que cela semble intéressant quand il s’agit de raconter les histoires, la vérité est que l’intérêt tourne autour de la possibilité de réunir différents personnages ou acteurs emblématiques de la franchise de super-héros. Les scènes entre Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire ils ont été un succès mais… qu’est-ce qui vient ensuite?

Dans les plans de Marvel Studios, la prochaine chose que nous verrons au cinéma sera Doctor Strange dans le multivers de la foliequi ramènera le personnage de Benedict Cumberbatch après son sort délicat dans le dernier film de Peter Parker. Cependant, l’entreprise de Kevin Feige pense déjà à l’avenir et spécule avec l’incorporation de la X Men au MCU et peut-être d’autres rôles un peu plus anciens.

C’est précisément l’actrice qui accompagne Cumberbatch dans le film nominé aux Oscars Le pouvoir du chien, qui cette fois-ci faisait référence aux décisions de Marvel. On parle de Kirsten Dunstresponsable de l’interprétation Mary Jane Watson dans la première trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire en tête. Suite à son absence de No Way Home, ainsi qu’à celle d’Emma Stone dans le rôle de Gwen Stacy, la perspective de revoir son personnage a enthousiasmé les téléspectateurs.

En dialogue avec Deadline, dans la rubrique Côté acteur, l’actrice n’a pas hésité à évoquer une nouvelle fois son retour en tant que love interest de Peter Parker. Va-t-il apparaître dans le MCU ou pas ? Dunst a expliqué: «il est encore temps de le faire. Je veux dire, personne ne m’a rien demandé jusqu’à présent. Mais malgré le fait que la production n’aurait pas communiqué avec elle pour l’impliquer dans l’intrigue, elle ne ferme pas cette porte.

« Je pense que cet univers cinématographique multiple continue encore et encore, alors j’ai l’impression que ça peut arriver», a-t-il ajouté, précisant encore une fois que son intérêt pour Mary Jane se poursuit. Avant que les soupçons d’un nouveau projet en route ne commencent, il a conclu : «je ne sais rien d’ailleurs”. Rapidement, les théories à ce sujet ont commencé et, encore une fois, l’idée de Spiderman 4 de la main de sam raimi.

