Spider-Man: Into the Spider-Verse Star espère jouer le live-action Miles Morales

Les fans de Marvel ont adoré Shameik Moore en tant que voix de Miles Morales, ayant donné vie à l’animation Spidey dans le film à succès Spider-Man: dans le Spider-Verse. L’acteur reprend le rôle de la suite attendue, À travers le vers d’araignée, actuellement à l’affiche dans les salles de cinéma. Il jouera le rôle au moins une fois de plus alors que Moore exprimera Miles dans le troisième volet de la trilogie, Au-delà du vers d’araignéequi sortira en salles en 2024.





Pendant ce temps, il y a d’autres grands projets en réserve pour Miles Morales. Il a été récemment confirmé par la productrice Amy Pascal qu’un film d’action en direct suivant la version Miles Morales de Spider-Man est en développement actif, rejoignant un quatrième Homme araignée film avec Zendaya et Tom Holland avec la longue rumeur Femme araignée film. Le film Miles en est à ses débuts, car aucun acteur n’a été annoncé pour le rôle pour le moment. Cela laisse la porte ouverte à Moore pour jouer potentiellement l’action en direct Miles également, et comme il le dit à THR dans une nouvelle interview, il espère vraiment que cela se produira, soulignant qu’il donnerait tout ce qu’il avait pour un tel rôle si il a eu l’occasion.

« Je suppose que vous obtiendriez plus que la voix si je devais la jouer », a déclaré Moore à propos de ce qu’il pourrait apporter au rôle. «Je me mettrais en forme, je prendrais le temps de vraiment mincir, mincir, mincir. Rasez cette barbe. Passez en mode afro, sortez les tresses. Et je mettrais tout mon être dans cette performance.

Miles Morales obtiendra enfin un film d’action en direct

Peut-être que le plus gros obstacle auquel Moore est confronté en essayant de décrocher le rôle de Miles Morales est que le personnage est généralement décrit comme un adolescent. À 28 ans, Moore pourrait arriver au point où il ne peut pas jouer de manière convaincante un rôle d’adolescent. Bien sûr, il est toujours possible que le film imagine une version de Miles Morales un peu plus âgée que l’adolescent des films d’animation. L’existence du multivers permet également à Moore d’apparaître comme une variante de Miles Morales, même si un acteur plus jeune est choisi pour jouer la version principale.

Le nouveau film de Moore, Dans le Spider-Versereprend après les événements Dans le Spider-Verse avec Miles Morales, Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) et d’autres faisant équipe avec les différents Spideys du multivers. Le film est réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, et il est écrit par l’équipe de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham. Les autres membres de la distribution vocale incluent Biran Tyree Henry, Luna Lauren Velez, Jakes Johnson, Jason Schwartzman, Issa Rae, Karan Soni, Daniel Kaluuya et Oscar Isaac.

Spider-Man: dans le Spider-Verse joue maintenant dans les salles de cinéma. Sa suite prévue, Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse est prévu pour la première le 29 mars 2024, tandis que Spiderman 4 avec Tom Holland et le film Miles Morales n’ont pas encore de dates de sortie fixes.