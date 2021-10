Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 Title Leaks, mais est-ce vraiment ce qu’il s’appelle?

Le titre de la suite très attendue de l’Oscar Spider-Man : dans le Spider-Verse peut-être vient d’être révélé en raison d’une fuite apparente. Si la fuite est exacte (ce qui est probablement le cas), alors Sony’sInto the Spider-Verse 2 portera le titre Spider-Man : dans le Spider-Verse.

La prétendue révélation du titre vient du profil LinkedIn d’un superviseur CFX crédité d’avoir travaillé sur les deux Spider-Verse films, qui a répertorié Spider-Man : à travers le Spider-Verse sur le site avant de le changer en « Suite sans titre de Spider-Man: Into the Spider-Verse ». Le titre est également devenu depuis inaccessible au public, ce qui ne peut que signifier que le compte a été supprimé ou rendu privé, ce qui donne encore plus de poids au titre présumé. Tout compte fait, bien que le titre n’ait pas encore été confirmé à titre officiel, il semble certainement Spider-Man : à travers le Spider-Verse est le titre de la suite et c’est tout.

Heureusement, Spider-Man : à travers le Spider-Verse est un titre décent pour Spider-Man : dans le Spider-Verse 2, bien mieux que simplement Spider-Man : dans le Spider-Verse 2, et suggère même une partie de ce que la suite impliquera potentiellement. Alors que la première sortie se déroulait presque uniquement dans l’univers du débutant de Spider-Man Miles Morales, le sous-titre À travers le Spider-Verse suggère que Miles sera plongé dans la folie plus large du multivers, entrant sans aucun doute en contact avec une variété d’autres Spider-Men, Women, et peut-être même d’autres Spider-Pigs.

Détails de la Spider-Man : dans le Spider-Verse La suite est gardée secrète pour le moment, mais selon Chris Miller et son collègue producteur Phillip Lord, d’innombrables autres versions de Spider-Man pourraient être prises en compte dans le projet. « Je pense qu’il y a un tas [of possible characters], et je ne veux pas en dire trop parce qu’il y a maintenant une grande variété de personnages qui sortent des univers de Spider-Man. que vous n’avez jamais vu auparavant ou que vous avez quelque chose d’intéressant à dire. »

Un Spidey alternatif dont nous savons qu’il reviendra probablement aux côtés de Miles Morales de Shameik Moore est Peter B. Parker, qui sera à nouveau exprimé par Nouvelle fille vedette Jake Johnson. « Je travaille sur un contrat. Je pense que Peter B. Parker est de retour », a récemment révélé Johnson. Alors que l’acteur avait exprimé des doutes sur le retour du personnage, il semble que les choses aient tourné vers le positif, les fans étant sans aucun doute ravis de voir plus de la version légèrement en surpoids et d’âge moyen du célèbre wall-crawler. Les autres versions du personnage qui devraient faire une apparition sont Hailee Steinfeld dans le rôle de Gwen Stacy/Spider-Gwen, Issa Rae dans le rôle de Jessica Drew/Spider-Woman et Oscar Isaac dans le rôle de Miguel O’Hara/Spider-Man 2099.

Produit par Columbia Pictures et Sony Pictures Animation en association avec Marvel, et distribué par Sony Pictures Releasing, Spider-Man : dans le Spider-Verse 2 (allons-nous juste commencer à l’appeler Spider-Man : à travers le Spider-Verse maintenant?) devrait être réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson d’après un scénario de David Callaham, Phil Lord et Christopher Miller.

Les Spider-Verse La suite devrait sortir aux États-Unis le 7 octobre 2022, retardée par rapport à une date initiale d’avril 2022 en raison de la situation mondiale actuelle. Cette fuite potentielle a été repérée pour la première fois par The Cosmic Circus.

Sujets : Spider-Man : dans le Spider-Verse, Spider-Man : dans le Spider-Verse 2, Spider-man