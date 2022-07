Spider-Man : Freshman Year, série animée Disney+ : intrigue et date de sortie

la plateforme de streaming Disney+ vient d’avoir un premier aperçu de sa prochaine série animée »Spider-Man : première année », qui relatera les débuts de Peter Parker en tant que sympathique voisin Spider-Man. La série sera située dans l’univers cinématographique de merveilleil prendra donc comme référence le Spiderman de Tom Holland que nous avons vu dans les films.

Révélée lors du panel d’animation de Marvel Studios au Comic-Con de San Diego, la première image de »Spider-Man: Freshman Year » s’est présentée sous la forme d’art conceptuel de la série, avec un style de bande dessinée et une image dessinée à la main. look, où l’on peut voir un mélange de Tom Holland et du design original des bandes dessinées de Peter Parker.

Vous pourriez également être intéressé par : Mme Marvel, Disney Plus : qui joue le personnage Red Dagger

Les fans ont également eu leur premier aperçu du costume fait maison de Peter, qui ressemble au combo lunettes et sweat-shirt vu pour la première fois dans « Captain America: Civil War ». »Freshman Year » a été annoncé pour la première fois le Disney+ Day en novembre 2021, et comme le laisse entendre le titre, la série animée suivra une version de Peter Parker lors de sa première année à la New York School of Science and Technology. il commençait tout juste en tant que Spider-Man.

Cependant, toujours basé sur son Spiderman, il a été rapporté que Tom Holland ne prêterait pas sa voix pour cette série animée. De même, il n’a pas non plus exprimé Parker dans » What If …? », avec l’acteur Hudson-Thames jouer à Parker à la place. Que faire s’il a été confirmé que cox charliestar de la série »Daredevil », reviendra en tant que Matt Murdock dans »Freshman Year ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Powerpuff’ : la nouvelle série des Powerpuff Girls est toujours en développement

Dans les films d’action en direct, le MCU a décidé de sauter l’histoire d’origine de Peter Parker, probablement parce que les fans avaient déjà vu cette histoire racontée sur grand écran non pas une, mais deux fois. Maintenant, avec Freshman Year, les fans auront désormais la chance de voir une version de Spidey du MCU qui est encore en train d’apprendre et d’accepter ses nouveaux pouvoirs.

» Spider-Man: Freshman Year » devrait être diffusé sur Disney + en 2024.