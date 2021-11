Spider-Man: Freshman Year – La nouvelle série d’animation MCU présente les débuts de Peter Parker

Dans le contexte d’aujourd’hui Journées Disney Plus Surtout les fans de Marvel en ont pour leur argent, car divers projets de séries ont été annoncés ou fournis avec de petites mises à jour. Fait partie de la première catégorie la série animée « Spider-Man : Freshman Year », qui tourne bien sûr autour de la sympathique araignée du quartier.

Spider-Man : le début d’un nouveau chapitre dans la vie de Peter Parker

Mais qu’est-ce qu’un étudiant de première année exactement ? Alors soyez aux États-Unis Étudiants mentionné, qui est encore dans leur première année d’études, c’est-à-dire au premier ou au deuxième semestre. Ce n’est pas le sujet de la série. Au lieu de cela, comme Marvel l’a confirmé sur son site Web interne, c’est dans un sens sur l’histoire de Spider-Man’s Origin au sein de la Univers cinématographique Marvel.

La série se déroule donc dans le temps avant les événements de « The First Avengers: Civil War » et est destiné à raconter comment Peter Parker devient finalement le légendaire Netzschwinger. Ce voyage devrait être une expérience comme nous je ne l’ai jamais vu avant, et en « Un style qui célèbre les premières racines comiques du personnage. » Dirige Bryan Andrewsalors que le script a été écrit par Zeb Wells provient.

Peu importe, cette annonce vient à vous moment intéressant, car il n’est actuellement pas clair si Spider-Man continuera à faire partie du Univers cinématographique Marvel restera. L’accord actuel entre Sony Pictures et Marvel Studios est en cours après « No Way Home » et une une autre apparition de Tom Holland. Peut-être que cette série d’animation pourrait maintenant un premier signe être en faveur de celui-là bientôt nouvel accord sera annoncé entre les deux studios de cinéma.

« Spider-Man: Freshman Year » est censé bientôt en exclusivité chez Disney Plus début.