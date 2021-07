Spider-Man: Far from Home, le dernier film MCU à sortir en salles, est sorti il ​​y a deux ans

Pendant environ une décennie, les fans de Marvel ont été gâtés. Nous recevions plusieurs films Marvel Cinematic Universe sortis en salles par an. Mais cela n’a pas été le cas ces derniers temps. Spider-Man : loin de chez soi est sorti en salles le 2 juillet 2019. C’était il y a exactement deux ans et c’était aussi la dernière fois qu’un film MCU était sorti, marquant de loin le plus grand écart entre les entrées depuis l’original. Homme de fer est sorti en 2008. Heureusement, cela est sur le point de changer très bientôt.

2019 a été une année énorme pour le MCU.Capitaine Marvel a été libéré, amenant Carol Danvers de Brie Larson dans le giron. Il est devenu un énorme succès, gagnant plus d’un milliard de dollars au box-office. Puis Avengers : Fin de partie suivi, reprenant au lendemain de Avengers: Infinity War. C’était la conclusion de plus d’une décennie de narration, se transformant en un événement mondial de la culture pop comme nous n’en avons jamais vu. Il est, au moins pendant un bref instant, devenu le film le plus rentable de l’histoire.Avatar revendiquera plus tard la couronne.

Puis, quelques mois plus tard, nous avons Spider-Man : loin de chez soi. Il a fait venir le méchant favori des fans Mysterio, joué par Jake Gyllenhaal et a servi en quelque sorte d’épilogue aux événements de Fin du jeu. Ce fut aussi un énorme succès. La deuxième sortie solo de Tom Holland dans le MCU est devenue le plus gros film de Sony au box-office, rapportant 1,13 milliard de dollars. Le plan était de faire une pause d’environ neuf mois, puis de lancer la phase 4 du MCU avec Veuve noire. Le monde avait d’autres projets.

2020 a apporté avec elle la pandémie qui a décimé l’industrie du cinéma sur tous les fronts. Les productions ont été arrêtées. Les cinémas ont été fermés pendant des mois. C’était le chaos avec l’incertitude qui se profilait à chaque coin de rue. Pratiquement tous les grands films de tous les studios ont été retardés, Veuve noire et le reste de l’ardoise de la phase 4 inclus. Maintenant, enfin, après des années d’attente, la sortie solo tant attendue de Scarlett Johansson en tant que Natasha Romanoff devrait sortir la semaine prochaine. Plus d’un an après sa date de sortie initialement prévue. Il sortira à la fois dans les salles et sur Disney + via Premier Access, ce qui montre à quel point tout a changé depuis Loin de la maison a honoré nos écrans à l’été 2019.

Les fans n’auront plus à attendre aussi longtemps pour un film MCU. Ou du moins pas dans un avenir prévisible. Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Eternals et Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrivent tous cette année. 2022 nous apportera Doctor Strange dans le multivers de la folie, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever et Les Merveilles. Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, les Lame redémarrer et le nouveau Les quatre Fantastiques le film est également en route. Sans parler de toutes les émissions MCU sur Disney + maintenant. Inutile de dire que Disney et Marvel Studios comptent bien rattraper le temps perdu. Black Widow arrive le 9 juillet de Marvel.

