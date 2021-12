Spider-Man et Spider-Gwen se rencontrent en live action grâce à un superbe fan art

Soyez averti, SPOILERS pour Spider-Man: No Way Home à suivre …

Eh bien, voilà, le multivers Marvel s’est enfin ouvert sur grand écran, déchaînant toutes sortes de folies alors que les divers éléments de plusieurs Homme araignée les franchises convergent, confirmant que chacune d’entre elles, des itérations Sam Raimi et Marc Webb, est techniquement canon. Cela ouvre toutes sortes de possibilités pour l’avenir, avec un fan talentueux imaginant une rencontre entre Peter Parker d’Andrew Garfield et une version Spider-Gwen de Gwen Stacy d’Emma Stone.

La magnifique œuvre d’art a été créée par le fan de Spider-Man carpaa2011, qui a déclaré à côté de l’image: « Je pensais que ce serait amusant d’imaginer à quoi ressembleraient Emma Stone et Andrew Garfield ensemble en tant que Spider-Gwen et Spider-Man Aurons-nous jamais à le voir ? Mettre Gwen Stacy d’Emma Stone dans un costume Spider-Gwen très précis dans une bande dessinée, envoyer le web-slinger respectif d’Andrew Garfield ou d’Emma Stone dans une aventure en direct à travers le multivers et de nouveau dans les bras l’un de l’autre est une perspective attachante en effet.

Apparaissant pour la première fois ensemble en 2012 L’incroyable homme-araignée, la chimie palpable entre Andrew Garfield et Emma Stone a été l’un des moments forts de la sortie de division et sans aucun doute, réunir à nouveau le couple serait quelque chose que le public adorerait voir se dérouler. Grâce à Spider-Man : Pas de chemin à la maison, un film impliquant ces versions de Spider-Man et Spider-Gwen est maintenant plus possible que jamais…

D’ici là, Spider-Gwen reviendra sur grand écran sous forme animée dans la prochaine suite Spider-Man : à travers le Spider-Verse. Centré une fois de plus sur Miles Morales, le suivi très attendu replongera le public dans le multivers pour le prochain chapitre du film oscarisé Spider-Verse saga. L’aventure épique transportera Spider-Man, un quartier amical à plein temps de Brooklyn, à travers le Spider-Verse pour unir ses forces à celles de Gwen Stacy et d’une nouvelle équipe de Spider-People pour affronter un méchant plus puissant que tout ce qu’ils ont jamais rencontré.





Produit par Columbia Pictures et Sony Pictures Animation en association avec Marvel, et distribué par Sony Pictures Releasing, Spider-Man : À travers le Spider-Verse (première partie) devrait être réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson d’après un scénario de David Callaham, Phil Lord et Christopher Miller. Spider-Man : À travers le Spider-Verse (première partie) devrait sortir le 7 octobre 2022, après avoir été retardé par rapport à une date initiale d’avril 2022 en raison de la situation mondiale actuelle.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison pendant ce temps, a battu des records à gauche et à droite. Le film a maintenant établi plusieurs records au box-office, y compris des records pour les films sortis dans les circonstances actuelles, totalisant 638 millions de dollars dans le monde et devenant le sixième film le plus rentable de 2021. Réalisé par Jon Watts et avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, Benedict Wong, Alfred Molina, Jamie Foxx et Willem Dafoe, Spider-Man: No Way Home voit Peter Parker se tourner vers son collègue Doctor Strange pour obtenir de l’aide après que son identité secrète a été révélée à la fin de Spider-Man : loin de chez soi. Malheureusement, les choses tournent mal et Spider-Man est confronté à plusieurs méchants du multivers.









