Spider-Man et Doctor Strange ne tiennent qu’à un fil après un procès contre Marvel

Deux des personnages les plus importants du futur proche du MCU, Spider-Man et Doctor Strange, ont été touchés par un procès. Quels sont les détails de cette situation juridique particulière.

L’univers cinématographique Marvel (MCU) il a des méchants devant et derrière la caméra. Juste comme un claquement de Thanos il suffisait d’effacer l’existence de Homme araignée et Docteur étrange, un procès pourrait suivre les mêmes étapes. Les droits à l’image de deux des personnages les plus importants de la franchise qui a débuté en 2008 avec Hombre de Hierro ils ont été touchés par un procès.

Pierre Parker réapparaîtra dans le MCU près de Docteur étrange au Spider-Man : Pas de chemin à la maison. On sait aussi que le Sorcier Suprême aura la suite de son film solo. Mais tout cela n’arrivera qu’au cas où merveille peut contrecarrer le procès intenté par les héritiers de Stan lee, Steve Ditko et Gène Colan. En particulier, c’est Patrick S. Ditko, le frère du créateur de Pierre Parker et Stephen étrange, celui qui a apporté le plus de maux de tête au studio.

D’un volet juridique qui permet aux titulaires d’une propriété intellectuelle de résilier un contrat initié par une personne. Pour cela, ils doivent attendre un laps de temps pour s’accomplir Docteur étrange et Homme araignée sera remplie en 2023. Par conséquent, dans un scénario dans lequel ils pourraient subir des circonstances similaires avec des personnages tels que Hombre de Hierro, Capitaine Amérique ou Veuve noire, depuis merveille ils ont déjà déposé une demande reconventionnelle.

Quelle est la principale justification de l’étude menée par Kevin Feige? Apparemment, il existe un vide juridique qui leur permet de se proclamer propriétaires des personnages. En vertu du droit de la propriété intellectuelle, il existe deux types d’emplois : les emplois auto-créés et les emplois commandés. Dans le cas de ce dernier, les super-héros de la MCU, la loi considère le propriétaire des droits à l’image de la personne qui a commandé les dessins, et cela pourrait favoriser l’entreprise qui appartient à Disney.

Quel est le pire des cas si Marvel perd

Il n’est pas très clair quelle est la portée de l’action en justice ou d’une éventuelle décision en faveur de la famille ditko. Au cas où la justice considère que merveille ne possède pas les droits d’image, il pourrait perdre les histoires d’origine de ses personnages, ainsi que certains de ses éléments clés. Dans le cas d Docteur étrangePar exemple, la plupart de ses sorts devraient être renommés pour n’enfreindre aucune règle. La même chose pourrait se produire avec les costumes caractéristiques desdits personnages.

Une autre option est d’augmenter les redevances qui correspondent à la famille des dessinateurs. Mais dans une circonstance de ce style, il ne s’appliquerait qu’aux bénéfices obtenus sur le territoire nord-américain. En 2013, une situation similaire a été vécue dans laquelle les héritiers de Jack Kirby lutté, sans succès, pour les droits de personnages comme X Men, Ponton, Thor et aussi, Homme araignée. À ce moment-là, la Cour a déterminé que les œuvres avaient été créées sur commande.