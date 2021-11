Spider-Man et Doc Ock travaillent-ils ensemble dans No Way Home ?

Doc Ock et Spider-Man sont-ils des alliés dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison? Grâce à la dernière bande-annonce de Spider-Man: No Way Home, nous avons maintenant une bien meilleure idée de l’intrigue du film, les images offrant plusieurs indices intrigants concernant la relation entre le méchant de retour d’Alfred Molina, le docteur Octopus, et Peter Parker de Tom Holland. Alors que la nouvelle séquence offre un regard plus approfondi sur l’entrée de Doc Ock dans le MCU, quelque chose que nous avons entrevu dans la première bande-annonce, la bande-annonce n ° 2 développe cela, laissant même entendre que le méchant emblématique et le héros Marvel unissent leurs forces pour affronter un surprenant ennemi commun… Docteur Strange.

Ma théorie est que Doc Ock grandit pour aimer Tom’s Peter, se souvient de ses derniers moments avec Tobey’s Peter, trahit les méchants et se sacrifie pour aider Tom’s Spider-Man. pic.twitter.com/YFmsMmIEfn – Walt (@Uber_Kryptonian) 17 novembre 2021

Le plus récent Spider-Man : Pas de chemin à la maison La bande-annonce a fourni un aperçu beaucoup plus détaillé du film, y compris de nombreuses motivations auparavant mystérieuses, et montre clairement que le docteur Octopus d’Alfred Molina ne reconnaît pas Peter Parker de Tom Holland. Alors que les deux semblent toujours échanger des coups, le docteur pas si bon est plus tard montré emprisonné et semble étrangement calme, ce qui pourrait suggérer qu’il sera plus soucieux de savoir ce qui se passe exactement, plutôt que de se battre avec une araignée. Homme qu’il ne connaît même pas.

Vous surprenez tous le docteur Octopus en train de dire « vous n’êtes pas Peter » oh merveille en laissant des indices pic.twitter.com/qixcad4jee — chanel🌬 (@ceceInterIude) 17 novembre 2021

Comme nous le savons déjà,Spider-Man : Pas de chemin à la maison trouve Peter Parker demandant au docteur Strange d’aider à faire de son identité en tant que Spider-Man un secret à la suite de sa révélation publique, ce qui déchaîne la folie du multivers. Cela a, de manière assez compréhensible, contrarié The Sorcerer Supreme, en particulier lorsque de nombreux méchants qui sont revenus devraient être morts et sont donc destinés à mourir aux mains de Spider-Man. Comme le montre la bande-annonce, c’est quelque chose avec lequel Peter Parker de Hollande n’est pas du tout d’accord et qui pourrait très bien amener le web-slinger et Doc Ock à faire équipe afin d’empêcher le docteur Strange d’envoyer les différents personnages à leur perte.

tout le monde avant la bande-annonce: omg docteur Octopus va murrrrder Peter

en fait Docteur Octopus : um désolé je vous ai confondu avec MON Peter oops hehe découvrons ce gâchis#SpiderManNoWayHomepic.twitter.com/uEkhTjkN0Y – pseudo (@fitzbarnes) 17 novembre 2021

Une querelle entre Spider-Man et Docteur étrange raconte comment Tom Holland a récemment décrit la relation entre les deux Avengers, l’acteur déclarant: « C’est une relation très différente [from Tony Stark and Peter Parker]. Je ne considérerais pas le docteur Strange comme un mentor dans ce film – c’est plus comme un collègue. À ce stade des films, Spider-Man s’est imposé comme un vengeur assez puissant et sérieux. Le docteur Strange voit cela en lui et le traite comme un égal. » Malheureusement, ce lien collégial ne durera pas, Holland ajoutant que « tout au long du film, leur relation se brise. Et plutôt que de devenir collègues, ils ne deviennent pas des ennemis, mais ce ne sont certainement pas des amis. »

Tandis que Tom Holland ne va pas jusqu’à les appeler ennemis, il y a plusieurs cas où Parker et Strange en viennent aux mains, une fois à bord d’un train et encore lorsque Parker vole une mystérieuse boîte estampillée du Sceau du Vishanti, qui protège le Sanctum de la plupart des surnaturels envahisseurs.

Quoi qu’il arrive, et malgré toutes les rumeurs en cours, Spider-Man : Pas de chemin à la maison semble être plein de surprises qui plairont à la foule alors que la folie du multivers s’écrase sur le MCU. Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Vous pouvez rechercher d’autres indices concernant l’arrivée de Doc Ock dans la nouvelle bande-annonce gracieuseté de Marvel.

