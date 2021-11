Spider-Man entre dans le multivers dans la nouvelle bande-annonce de No Way Home

La deuxième bande-annonce de « Spider-Man: No Way Home » est enfin arrivée, sans aucun doute l’un des événements cinématographiques les plus attendus de l’année, qui se poursuivra avec les mésaventures de Peter Parker (Tom Holland), dont l’identité secrète en tant que Spider-Man a été démasqué avant la mort de Mysterio (Jake Gyllenhaal).

Le film nous présentera le héros arachnide venant en aide au docteur Strange (Benedict Cumberbatch), qui en tentant de lancer un sort qui fait oublier au monde l’identité de Spider-Man, une rupture dans la continuité des causes espace-temps les visiteurs du multivers visitent le monde de notre protagoniste.

Comme la bande-annonce précédente l’a fait remarquer aux fans, Sony Pictures a travaillé en étroite collaboration avec Marvel Studios pour ramener divers éléments narratifs des franchises de films mettant en vedette Andrew Garfield et Tobey Maguire.

Bien que les deux acteurs n’aient pas encore fait leur apparition prévue, leurs méchants l’ont fait. Rien que dans cet aperçu, il a été révélé que Holland doit affronter le docteur Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Sandman (Thomas Haden Church), Lizard (Rhys Ifans) et Green Goblin (Willem Dafoe). Il n’y aurait qu’un seul méchant à confirmer pour réaliser le rêve de tout fan : une bataille rangée contre « The Sinister Six ».

Malgré à quel point ce nouveau développement peut sembler explicite, l’équipe créative de Marvel Studios a particulièrement veillé à ne pas trop en révéler sur le reste de l’intrigue. Le réalisateur Jon Watts a précédemment noté que l’ambition narrative du film est comparable à celle de « Avengers: Endgame ».

Kevin Feige, président de Marvel Studios, a souligné que « No Way Home » sera la première fois que nous verrons Spider-Man faire face à une plus grande menace sans être dans l’ombre de Tony Stark depuis ses débuts dans le MCU, une déclaration qui ne pouvait qu’augmenter les attentes des fans. Le film sortira dans les salles le 17 décembre.