Spider-Man Dev Insomniac crée un jeu Wolverine pour PS5

@Milktastrophe Terriblement présomptueux de votre part si vous pensez que parce que les deux prochains jeux sont Marvel, chaque jeu d’Insomniac sera désormais un jeu Marvel.

Il n’y avait qu’un seul Ratchet & Clank pour l’intégralité du cycle de vie de la PS4. Il y a déjà eu un nouveau Ratchet & Clank au cours de la première année de la PS5. Vous vous demandez si la franchise est morte simplement parce que ce n’est pas l’un des deux prochains jeux d’Insomniac, cela semble idiot dans ce contexte.

@KippDynamite Vous avez raison à propos de Ratchet dans les jours PS2 et PS3. Il n’y avait qu’un seul Ratchet pour PS4, mais ils ont également fait Sunset Overdrive, Spiderman, ainsi que plusieurs projets VR et plus petits au cours de cette dernière génération. De plus, Naughty Dog a sorti les jeux Uncharted et TLoU à deux ans d’intervalle, pas un an : Uncharted 1 en 2007, 2 en 2009, 3 en 2011 et TLoU en 2013.

Je n’ai jamais entendu dire que Returnal avait été développé en 18 mois, d’où tenez-vous cela ?