Spider-Man de Tom Holland est un favori des fans parce qu’il agit «  comme un adolescent ordinaire  »

Maintenant qu’il y a eu trois actions en direct sur Spider-Man au cours des vingt dernières années, le discours autour de qui est le meilleur continue de rugir sur Internet.

Alors que Tobey Maguire a contribué à lancer la tendance des super-héros avec son interprétation de Peter Parker, de nombreux fans préfèrent la version actuelle, Tom Holland, à Maguire ou Andrew Garfield. Les fans de Reddit en ont discuté en détail.

Aussi aimé que les deux premiers films de Sam Raimi dans le Homme araignée trilogie étaient, beaucoup avaient des problèmes avec les libertés que le réalisateur a prises dans son portrait. Alors que Tobey Maguire se sentait comme le garçon d’à côté, les personnages adolescents se sentaient plus comme de jeunes adultes à presque tous les égards.

Maguire avait peut-être l’air de garçon, mais l’idée qu’un homme de son âge était au lycée était difficile à croire.

Avance rapide de nombreuses années, et Andrew Garfield a pris le volant. Garfield se sentait plus en phase avec Parker lorsqu’il vieillissait, mais beaucoup avaient encore des problèmes avec la façon dont il décrivait le personnage.

Parker était chez lui dans son lycée, mais il n’était pas l’adorable paria que Parker est souvent dans les bandes dessinées. Il semblait être l’un des enfants cool, qui ne convenait pas non plus aux fans de bandes dessinées.

La trilogie Raimi, au moins les deux premiers films, restent les favoris des fans du genre. Pendant ce temps, Garfield’s L’incroyable homme-araignée la franchise n’a jamais réussi à atteindre ce statut. Avec la prise de Tom Holland et le géant MCU qui l’entoure, beaucoup pensent que cette prise est la définitive par rapport aux deux autres.

Holland avait quelques trucs pour lui quand il a enfilé le rouge et bleu. Pour commencer, alors que la franchise Garfield tentait de recréer l’histoire d’origine toujours populaire du super-héros, la prise du MCU a décidé de commencer dans les mois qui ont suivi la mort prématurée de l’oncle Ben.

Mais là où le film a le plus réussi, c’est en faisant de Parker un adolescent crédible.

Tout autant une ode aux classiques de John Hughes comme Le club du petit-déjeuner comme c’était un film de super-héros, l’écrivain et réalisateur Jon Watts a capturé les bizarreries enfantines de la personnalité de Parker. Bien sûr, c’était un super-héros avec un pouvoir incommensurable par rapport à ses pairs, mais il était aussi un adolescent maladroit avec des hormones normales, des bizarreries et des questions sur sa place globale.

Pour de nombreux fans du personnage de Spider-Man, c’est tout aussi important que toute visite de web-sling, de lutte contre le crime et d’acrobatie dans la ville. Un fil récent sur Reddit a aidé à le montrer.

Dans un fil de discussion lancé par l’utilisateur de Reddit u / Spideyweb58, ils ont loué la vision de Holland sur le personnage. En tant que lycéen actuel, l’utilisateur de Reddit a vu un personnage apparenté qui avait des super pouvoirs.

«Je suis actuellement lycéen, donc je peux facilement me mettre à la place de ce Spider-Man. La raison pour laquelle j’aime tant ce Spider-Man, c’est que je grandis avec le personnage. Ce Peter a du mal à trouver qui est dans un monde avec tant de héros et, surtout, se débat avec son estime de soi. Ces qualités avec lesquelles je m’identifie beaucoup, et la raison pour laquelle j’aime Spider-Man est à quel point il est relatable. J’adore toutes les incarnations de Spider-Man. »