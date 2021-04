Spider-Man de BossLogic: les affiches No Way Home taquinent Sinister Six, Miles Morales et Blade

BossLogic vient de partager une nouvelle affiche pour Spider-Man: pas de retour à la maison qui excitera les fans de Marvel. Dans la nouvelle œuvre d’art de l’artiste, il inclut des appels au passé tout en taquinant l’introduction sur grand écran du Sinister Six. Quant à savoir s’il s’agit ou non d’un scénario que Sony et Marvel Studios visent, cela n’est pas clair. Les studios gardent tous les deux les détails de la suite à venir, laissant les fans spéculer sur ce qui va se passer.

Doctor Octopus, Electro, Morbius, Mysterio, Vulture et Green Goblin sont tous présentés dans le dernier de BossLogic Spider-Man: pas de retour à la maison affiche. Alfred Molina est confirmé pour revenir en tant que docteur Octopus dans la suite, où les studios ont choisi d’utiliser la technologie numérique pour le vieillir. Jamie Foxx a également confirmé, puis rétracté, qu’il serait de retour en tant qu’électro. Quant aux autres méchants qui se présentent pour vaincre Peter Parker de Tom Holland, cela n’est pas clair pour le moment, bien que les fans prévoient une réunion avec Morbius de Jared Leto à un moment donné.

Dans une autre affiche pour Spider-Man: pas de retour à la maison, BossLogic montre la même configuration Sinister Six sous un autre angle, avec ce qui semble être la chaussure de Miles Morales. Dans une deuxième partie de cette affiche, on peut facilement voir Blade de Mahershala Ali regarder Peter Parker vers le bas. Enfin, une autre affiche de la suite très attendue reprend le logo traditionnel de Spider-Man et le mélange avec le symbole Hydra, qui est très certainement un clin d’œil à Le faucon et le soldat de l’hiver.

En plus de taquiner les Sinister Six, BossLogic joue une rumeur préférée des fans en incluant un clin d’œil à la version de Tobey Maguire de Spider-Man. Sony et Marvel Studios n’ont pas non plus confirmé qu’Andrew Garfield et Maguire feraient des apparitions dans Spider-Man: pas de retour à la maison, mais beaucoup supposent qu’un Spider-Verse en direct est en train d’être mis en place. Quant à savoir si l’histoire reliera ou non le Sinister Six et le Spider-Verse, cela n’est pas clair pour le moment, mais il semble y avoir beaucoup de choses dans le scénario de la suite avec beaucoup de clin d’œil au passé.

En plus des méchants susmentionnés, il a été officiellement confirmé que Peter Parker de Tom Holland recevra de l’aide du Docteur Strange de Benedict Cumberbatch, bien qu’il ne soit pas clair si Elizabeth Olsen se présentera sous le nom de Scarlett Witch. Olsen et Cumberbatch viennent de terminer le tournage du film tant attendu Docteur Strange dans le multivers de la folie, où Scarlett Witch rencontrera le docteur Stephen Strange. Marvel Studios et Sony ont beaucoup de jonglerie en cours Spider-Man: pas de retour à la maison, il sera donc intéressant de voir où tout aboutit à la conclusion.

Jacob Batalon est confirmé pour revenir en tant que Ned Leeds dans Spider-Man: pas de retour à la maison. Cependant, en raison de la perte de poids et du régime d’entraînement dramatiques de l’acteur, certains fans de Marvel ont l’impression qu’il assumera le rôle de supervillain Hobgoblin. Encore une fois, il s’agit d’une rumeur supplémentaire pour la suite, qui semble avoir une surabondance de rumeurs sauvages qui l’entourent à l’heure actuelle. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir quelle route Sony et Marvel Studios ont décidé de suivre ensemble. En attendant de le savoir, vous pouvez consulter l’affiche non officielle de Spider-Man: pas de retour à la maison ci-dessus, grâce à Compte Twitter officiel de BossLogic. Vous pouvez voir le reste des nouvelles affiches ci-dessous.

Sujets: Spider-Man 3 MCU, Spider-man, Sinister Six, Blade, BossLogic