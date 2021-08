Spider-Man Day déçoit les fans qui attendaient la bande-annonce de "Pas moyen de rentrer"

Le mois d’août est très spécial pour tous les adeptes de Homme araignée, qui célèbrent leur héros préféré. Pourquoi se souvient-on aujourd’hui Pierre Parker? La première couverture du personnage créé par Stan Lee et Steve Ditko a été publié le 15 août 1962 dans Fantasme incroyable # 15. Depuis, Spidey a gagné en popularité pour devenir l’un des super-héros les plus importants de l’histoire.

Homme araignée fait fureur à travers les romans graphiques, les dessins animés, les conventions, le merchandising, les jeux vidéo et les films. Ce héros adolescent et sa vie compliquée d’étudiant et de défenseur de la justice est devenu le visage de l’entreprise merveille qui a donné tant de joies aux fans du genre.

Spider-Man Day et la bande-annonce tant attendue de No Way Home







Le monde du cinéma est donc un endroit où Spidey Il se démarque depuis longtemps. Maintenant, il le fait à l’intérieur du Univers cinématographique Marvel, personnifié par les jeunes Tom Holland. Auparavant, ils étaient Tobey Maguire et Andrew Garfield ceux chargés de donner vie au héros dans leurs sagas respectives. Le MCU a présenté deux films du héros et le troisième est attendu, intitulé Pas moyen de rentrer.

Fans de Homme araignée Ils étaient convaincus que la bande-annonce de ce film arriverait le 1er août pour célébrer la Journée des arachnides. Cependant, jusqu’à présent, il n’y a aucune nouvelle concernant l’avancement du film. Beaucoup spéculent sur l’idée que Marvel ne veut pas révéler ce qu’on appelle le spiderverse dans une bande-annonce. Le producteur cacherait la participation de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le film.

Il y a aussi l’idée que la marque attend l’évolution du COVID-19 et elle ne veut pas répéter les erreurs qui l’ont amenée à perdre de l’argent avec Veuve noire. Quelle est la vérité? Il est encore tôt pour se manifester d’une manière ou d’une autre. Seule certitude, le trailer n’est pas encore sorti et les fans sont déçus. Quelques réactions ci-dessous :

Photo : @ PB28_06



Photo: @ gemacg011



Photo : @BonjourImJofhon



Photo: @ Jimmy2495



Photo : @LeoPartesano