Spider-Man: Date de sortie de la première année et personnages annoncés, Charlie Cox à Voice Daredevil

Le Comic-Con de San Diego bat son plein et les annonces des studios Marvel commencent à arriver rapidement et furieusement. Le premier grand panel de Marvel du week-end a présenté la prochaine série animée en préparation pour Disney +, y compris le très attendu Spider-Man : première année. L’émission se concentrera sur un Peter Parker qui est au tout début de sa carrière en tant que Spider-Man, naviguant tout au long de sa première année au lycée tout en jouant au clair de lune en tant que robot d’exploration mural préféré de tous. Au cours du panel, Marvel a officiellement révélé la fenêtre de sortie de Première annéeannonçant que la série sera diffusée sur Disney+ à un moment donné en 2024 :

Ce n’est pas tout ce qui a été révélé Première année, car un certain nombre de nouveaux personnages ont été annoncés pour faire partie de la série. Certains des ajouts les plus excitants incluent Harry Osborn, pilier de Spider-Man, Nico Minoru, membre des Runaways, et Amadeus Cho, un jeune homme qui succède à Bruce Banner en tant que Hulk dans les bandes dessinées. De plus, certains des méchants de la série seront Doctor Octopus, Rhino, Scorpion, Chameleon et bien d’autres. Peter n’aura pas à les combattre seul, car Doctor Strange et Daredevil feront des apparitions dans Première annéece dernier héros étant exprimé par nul autre que Charly Cox. Outre le moment de la vie de Peter que la série couvrira, des détails spécifiques sur l’intrigue Première année sont tenus secrets.

Est Spider-Man : première année Fait-il partie du MCU ?

L’annonce de tant de personnages uniques rejoignant Première année conduit à se demander si la série fait réellement partie du canon MCU. Il a été dit lors du panel que les événements de l’aventure animée se dérouleront avant Captain America : Guerre Civile, ce qui a conduit à plus de confusion que de clarté. Dans Spider-Man : Pas de retour à la maisonPeter n’avait jamais rencontré Otto Octavius ​​​​ou Norman Osborn, qui apparaîtront également dans Première année, donc cela n’aurait aucun sens d’avoir ces personnages dans la série si c’était dans le même univers que le MCU. De plus, alors que l’animation offre plus de créativité en ce qui concerne la conception des personnages, l’apparence des méchants en particulier ne correspond pas du tout au style développé tout au long de Disney. Homme araignée films :





La solution la plus simple serait que Première année fait partie du multivers Marvel plus large, se déroulant dans une chronologie adjacente à la continuité principale Terre-616 du MCU. Suivre cette voie donne à la série plus de marge de manœuvre quant à l’endroit où prendre l’histoire de Peter, ouvrant de nouvelles possibilités passionnantes pour un monde de Spider-Man qui n’a pas encore été vu à l’écran auparavant. Même si Première année ne sortira pas avant deux ans, Marvel aime clairement la direction que prend la série, car il a été annoncé lors du panel qu’une deuxième saison intitulée Spider-Man: deuxième année est en travaux. Plus de détails sur Première année devrait sortir dans les mois à venir alors que le public attend de voir le web-slinger se frayer un chemin dans les rues animées de New York.