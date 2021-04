Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 ramène l’équipe oscarisée pour écrire le scénario

Avec la révélation que Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 mettra en vedette un trio de réalisateurs dans Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K.Thompson, il a également été confirmé que Le film Lego réalisateurs et oscarisés Dans le Spider-Verse les producteurs Phil Lord et Christopher Miller écriront le scénario de la suite animée de Spidey. Bien que l’on ne sache pas s’ils participeraient beaucoup à l’écriture du film, il a été révélé que Miller et Lord appliqueront à nouveau leurs talents aux côtés de Shang-Chi et la légende des dix anneaux l’écrivain David Callaham.

Phil Lord à l’origine co-écrit le premier Dans le Spider-Verse avec l’un des réalisateurs du film, Rodney Rothman. Le film a présenté au public Shameik Moore sous le nom de Miles Morales AKA Spider-Man, qui, après avoir obtenu des super pouvoirs grâce à une morsure d’araignée, doit reprendre le manteau du célèbre web-slinger et protéger la ville. Bientôt, il rencontre des versions alternatives de lui-même et se retrouve impliqué dans une bataille épique pour sauver le multivers.

Mettant également en vedette les voix de Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Brian Tyree Henry, Lily Tomlin, Luna Lauren Velez, John Mulaney, Kimiko Glenn, Nicolas Cage et Liev Schreiber, le premier Spider-Man: dans le Spider-Verse s’est avéré être un énorme succès à la fois critique, financier et créatif, remportant l’Oscar du meilleur long métrage d’animation.

Le script intelligent et les visuels époustouflants ont depuis lors enthousiasmé le public pour une suite, et bien que les détails entourant Dans le Spider-Verse 2 sont gardés secrets, cela n’a pas empêché les fans de se demander quelle alternative Homme araignée les versions pourraient trouver leur chemin dans le suivi à venir.

Selon Chris Miller et son collègue producteur Phillip Lord, d’innombrables autres versions de Spider-Man pourraient prendre en compte le projet. « Je pense qu’il y en a un tas [of possible characters], et je ne veux pas en dire trop car il y a maintenant un large éventail de personnages qui sortent des univers de Spider-Man. « Miller a expliqué précédemment. » Et c’est vraiment amusant de pouvoir en quelque sorte penser à en cueillir des que vous n’avez jamais vu auparavant ou que vous avez quelque chose d’intéressant à dire. «

Bien que prétendant le contraire, des rumeurs continuent de circuler selon lesquelles Spider-Man: la série animée La star Christopher Daniel Barnes sera ramenée dans la mêlée du multivers, ce qui, que cela se révèle vrai ou non, nous donne au moins une idée des types de robots de mur alternatifs qui pourraient figurer dans la suite.

Avec Lord et Miller maintenant confirmés comme étant de retour et fortement impliqués, un acteur qui espère sans aucun doute les rejoindre est Jake Johnson, qui a récemment révélé qu’il ne savait pas si Peter B.Parker serait de retour. « J’espère vraiment. J’ai vraiment adoré jouer Peter B. Parker », a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé s’il allait reprendre le rôle. « J’ai littéralement enregistré ce film pendant, je pense que c’était plus de deux ans. Les gens ne se rendent pas compte, la plupart du temps avec l’animation, vous faites deux ou trois disques et c’est fini. J’ai vécu avec ce personnage avant que quiconque ne sache que cela se produisait depuis si longtemps . J’ai adoré le matériel. «

Avec Lord et Miller à bord, Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 semble de plus en plus susceptible de déboucher sur un autre classique de la bande dessinée. Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 est actuellement sur le point de sortir en salles le 7 octobre 2022. Cela nous vient de Variety.

Sujets: Spider-Man: dans le Spider-Verse 2, Spider-Man: dans le Spider-Verse