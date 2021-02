Spider-Man: dans le méchant Spider-Verse 2 révélé?

Saltshakers prêts. Une nouvelle rumeur prétend connaître l’identité du méchant qui tourmentera Miles Morales dans la prochaine suite animée, Spider-Man: dans le Spider-Verse 2. On ne sait pas grand-chose sur le suivi à ce stade, mais une source aurait révélé que les devoirs des méchants deviendraient obscurs. Homme araignée et Daredevil méchant, The Spot.

Pour ceux qui ne savent pas qui est The Spot (et qui pourrait vous en vouloir), ce membre particulier de la galerie des voyous de Marvel a la capacité d’accéder et de manipuler des portails interdimensionnels qui adhèrent à sa peau à la suite d’un autre accident de laboratoire de bande dessinée classique. Vous pensez qu’ils auraient déjà haussé les règlements sur la santé et la sécurité. Exploiter un tel pouvoir s’avère utile au combat, car The Spot est capable de se transporter ou de transporter n’importe quelle partie de son corps, bien qu’il n’utilise souvent que les portails, ou spots, pour que ses ennemis de super-héros se frappent au visage.

Alors que The Spot est le principal Dans le Spider-Verse 2 méchant n’est actuellement pas confirmé, la nature obscure et humoristique du personnage, ainsi que ses liens avec des dimensions alternatives et le multivers, feraient de lui la personne idéale pour la suite animée.

Détails entourant Dans le Spider-Verse 2 sont en grande partie gardés secrets, mais cela n’a pas empêché les fans de se demander quelles versions alternatives de Spidey pourraient trouver leur place dans la suite. Selon Chris Miller et son collègue producteur Phil Lord, d’innombrables autres versions de Spider-Man pourraient être prises en compte dans le projet. « Je pense qu’il y en a un tas [of possible characters], et je ne veux pas en dire trop car il y a maintenant un large éventail de personnages qui sortent des univers de Spider-Man. « Miller a expliqué précédemment. » Et c’est vraiment amusant de pouvoir penser à en cueillir des que vous n’avez jamais vu auparavant ou que vous avez quelque chose d’intéressant à dire. «

« Je dois y penser », ajouta Lord. « C’est une bonne question qui ne nous a pas été posée auparavant, c’est pourquoi nous sommes assis ici en disant: ‘Nous n’avons pas un bon [answer]. Nous sommes comme, ‘Oh, wow. Nous sommes sur le point d’entrer dans cette grande jungle. Nous devrons peut-être avoir une réponse à cela. « »

La suite devrait jouer un rôle plus important pour Miguel O’Hara AKA Spider-Man 2099, joué par Oscar Isaac dans une séquence post-crédits à la fin du premier Dans le Spider-Verse. Phil Lord a également indiqué qu’un « Spider-Man japonais » du 1978 Homme araignée la série jouera également un rôle dans la suite.

Production sur Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 a commencé l’été dernier, avec la suite produite par Columbia Pictures et Sony Pictures Animation en association avec Marvel Entertainment. Octavio Rodriguez, ancien élève de Pixar et pilier de l’animation, est également à bord, avec Justice League Illimité et Avatar: le dernier maître de l’air Joaquim Dos Santos mis en scène à partir d’un scénario écrit par David Callaham. Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 est à nouveau produit par Phil Lord et Christopher Miller, aux côtés d’Amy Pascal.

Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 devrait sortir en salles le 7 octobre 2022, avec des plans en place pour un spin-off centré sur Gwen Stacy AKA Spider-Gwen. Cela nous vient grâce à Murphy’s Multiverse.

