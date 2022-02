Spider-Man: dans le co-réalisateur de Spider-Verse pour Helm Vampire Thriller Blood Count

Selon un reportage du Hollywood Reporter, Spider-Man: dans le Spider-Verse le co-réalisateur Peter Ramsey a été recruté pour diriger un projet intitulé Numération sanguine basé sur une spécification écrite par Ramsey. La spécification a été reprise par Paramount et a finalement été confiée à Ramsey pour des fonctions de direction. Les détails de l’intrigue du film sont encore secrets; cependant, il a été décrit comme un thriller de vampire d’époque. Il se déroulera dans les années 1950 à Los Angeles et sera essentiellement un mélange de thriller noir avec des éléments surnaturels. Selon les rapports, le film tirera de manière intéressante des éléments de la vie du père de Ramsey, qui était un musicien de jazz.

FILM VIDÉO DU JOUR

Peter Ramsey est surtout connu pour son travail de réalisateur sur le film de super-héros d’animation de Sony, Spider-Man: dans le Spider-Verse, qui a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation. Ramsey a également été le premier Noir américain à réaliser un film d’animation à gros budget, L’ascension des gardiens. Il est également inscrit à Vers d’araignée suites en tant que producteur exécutif dont l’une, Spider-Man : À travers le Spider-Verse – Première partie est en attente de sortie prévue pour le 7 octobre 2022. Ramsey a une autre version prévue pour une sortie directement en streaming plus tard cette année, intitulée Lost Ollie. La série sera un hybride d’action en direct et de production CGI et sortira directement sur Netflix.

Outre son récent succès avec Dans le Vers d’araignéeRamsey a travaillé comme Storyboard Artist sur plusieurs films reconnus tels que Steven Spielberg IA : Intelligence Artificielle (2001) et Rapport minoritaire (2002), de David Fincher Club de combat (1999), Naufragé (2000), et Adaptation (2002). Il a également réalisé le premier segment, Citoyenneté active pour Netflix Nous le peupleproduit par l’ancien président Barack Obama.





Ce projet associe Paramount et SpringHill de LeBron James





Warner Bros.

Le film sera une production conjointe entre Paramount et SpringHill. SpringHill est l’entreprise de LeBron James et Maverick Carter qui a titré le film de 2021 Space Jam : un nouvel héritage. James, Jamal Henderson et Spencer Beighley seront les producteurs du film. La société termine actuellement ses travaux sur la comédie sportive Bousculer avec Adam Sandler dans le rôle d’un dépisteur de basket-ball qui tente de refaire sa carrière en préparant un joueur étranger en NBA. La bannière produit également une adaptation du roman graphique de Jerry Craft, Nouvel enfant, qui sera réalisé par Prentice Penny (Insécurisé, Brooklyn Nine-Nine) à partir d’un scénario adapté écrit par Eli Wilson Pelton. Pelton a travaillé avec Penny en tant qu’auteur de plusieurs épisodes de l’émission à succès HBO Peu sûr.





Numération sanguine marquerait probablement la première sortie de Peter Ramsey dans les films d’action réelle. Il travaille également sur un autre projet d’action en direct intitulé, Amour en vainqui est un biopic de Robert Johnson, le musicien de blues américain et auteur-compositeur. Amour en vain fera également partie du ramassage du package de script de Paramount crédité à Ramsey. Cependant, on ne sait pas quel film des deux sortira en premier et deviendra donc le premier film d’action en direct officiel de Ramsey. Jeter dans Ollie perdu dans le lot, qui est un film d’action en direct avec CGI, semble que Ramsey a hâte de faire un saut massif des projets d’animation aux productions cinématographiques et télévisuelles en direct.





Johnny Depp célèbre la sortie américaine du nouveau film Minamata Johnny Depp a publié une rare publication sur les réseaux sociaux pour célébrer la sortie de Minamata aux États-Unis après une longue attente pour les fans.

Lire la suite





A propos de l’auteur