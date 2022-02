Spider-Man : comment sont les scènes supprimées avec Daredevil qui sortiront sur le Blu-Ray

MERVEILLE

Charlie Cox aurait enregistré une participation bien plus longue à No Way Home. C’est ce qu’on a pu voir de Matt Murdock aux côtés de Peter Parker.

©MerveilleCharlie Cox aurait plus de scènes dans Spider-Man.

Les camées et les participations spéciales faites Spider-Man : Pas de retour à la maison dans l’un des films les plus attendus du Univers cinématographique Marvel. Et une fois sorti en salles, il n’a fait que surprendre : en plus d’avoir la participation des prédécesseurs de Tom Hollandc’est-à-dire, Tobey Maguire Oui Andrew Garfielddes personnages emblématiques comme celui de Casse-couinterpreté par cox charlie.

L’histoire de Matt Murdock a été adapté à l’écran en 2015 avec une série en Netflix, devenant ainsi l’une des productions préférées des amateurs de super-héros. Et même si cela semblait être une histoire indépendante et pour le moment exclue du MCU, la société de Kevin Feige s’est chargée de l’impliquer avec une petite participation qui a déclenché des centaines de théories.

Était-ce la seule apparition ? Apparemment non! cox charlie aurait enregistré quelques scènes supplémentaires qui ont été éliminées dans le montage final mais ils seront disponibles dans la version de Blu Ray et DVD. Au cinéma, on n’a vu que sa participation dans l’appartement de Peter Parker, aux côtés de tante May (Marisa Tomei) et Happy Hogan (Jon Favreau). Si l’excuse parfaite était son travail d’avocat juste au moment où tout le monde découvre la véritable identité de Spider-Man, en réalité, ce sont ses réflexions qui ont fait de ce fragment l’un des plus intéressants du film.

Selon l’initié Daniel Richtman, la scène supprimée montrerait Matt Murdock tenant un conversation beaucoup plus longue que celui qui a été présenté dans les salles, en plus d’un moment où demande à la police de libérer Peter. Il a également déclaré que « testerait l’innocence de Parker”. Ce sera une question de temps pour savoir si les dirigeants de la franchise de super-héros incluront enfin tout dans la version domestique.

En tout cas, les rumeurs excitent déjà les fans de Daredevil, puisqu’il pourrait revenir dans trois nouvelles séries du Marvel Cinematic Universe et, contrairement à la fiction originale, ce serait pour Disney+. C’est qu’il y a des spéculations avec sa participation à elle hulk, Chassèrent (la série dérivée de oeil de faucon) et, enfin, un nouveau strip inspiré de Matt Murdock, bien que cette fois présenté sur une autre plateforme de streaming.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂