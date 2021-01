Spider-Man Casting News a tellement excité Tom Holland qu’il a cassé son ordinateur

Le voyage de Tom Holland dans le MCU a commencé par une petite apparition dans Captain America: guerre civile, qui s’est ensuite étendue à la version autonome Spider-Man: retour à la maison en 2017, suivi de son apparition prolongée en Avengers: guerre à l’infini puis avec son retour en Avengers: Fin de partie. Il a repris son personnage en 2019 Spider-Man: loin de chez soi et tourne actuellement le troisième Homme araignée film. Mais son parcours en tant que web-slinger bien-aimé n’a pas été facile – il a auditionné pour le rôle convoité de Sept de longs mois avec six autres acteurs et a passé son temps libre dans un suspense mordant alors que Marvel Studios ne lui a pas donné de clôture. Et quand il a décroché le rôle, il a fini par casser son ordinateur!

« Il y a trois étapes de changement de vie. C’est bizarre. Le processus d’audition était horrible. C’était sept mois d’audition. J’ai dû faire six auditions, et ils ne vous disent rien. Il y avait moi et six autres enfants, et [Robert] Downey [Jr.] était là, alors nous avons tous testé avec Downey, ce qui était fou. C’est la meilleure audition que j’ai jamais faite, lui et moi nous nous disputions. Mes agents m’ont dit que Marvel aime que vous appreniez les mots exactement – vous ne pouvez pas improviser. Et puis, sur la première prise, Downey vient de changer complètement la scène. Nous avons commencé à riffer les uns avec les autres, et je veux dire, pour sonner comme une bite, j’ai appelé ma mère après et je me suis dit: ‘Je pense que je l’ai.’ «

Marvel Studios est connu pour garder ses secrets de casting sous une enveloppe serrée et en cas de recherche vigoureuse du bon acteur pour jouer Peter Parker, ils se sont même abstenus d’informer ceux qui auditionnaient pour le rôle s’ils étaient sur le point de l’attraper ou non. Mais Tom Holland partage que comme il avait eu la chance de jouer des scènes avec Downey ainsi qu’une séquence de combat « surréaliste » avec Chris Evans pendant les auditions, cela aurait été bien même s’il n’avait pas décroché le rôle.

«À ce moment-là, cela avait été une expérience suffisamment incroyable pour que si je n’avais pas eu le rôle, j’aurais eu le sentiment d’avoir au moins atteint quelque chose pour en arriver là. Je suis allé jouer au golf avec mon père. J’ai perdu et j’étais bouleversé, et je me souviens être allé sur mon téléphone et vérifié sur Instagram, et merveille avait posté une photo de Spider-Man, du dessin animé. Et à ce stade, j’avais en quelque sorte supposé que je ne l’avais pas compris, parce que personne ne m’avait appelé. «

À ce moment-là, Holland était plutôt de mauvaise humeur malgré ses perspectives plus brillantes et s’est assis avec son ordinateur pour vérifier qui avait été choisi pour devenir Spider-Man à la place de lui.

«Je tape« Marvel ». J’ai toujours l’article sauvegardé sur mon ordinateur. Il disait: « Nous aimerions vous présenter notre nouveau Spider-Man, Tom Holland. » J’ai cassé mon ordinateur, parce que je l’ai retourné en l’air. Il est tombé de mon lit; mon chien est devenu fou. J’ai couru en bas. Je disais à ma famille: « J’ai eu le rôle! J’ai eu le rôle! » Et évidemment, c’était juste à l’époque où Sony avait été piraté, alors mon frère, Harry, qui est assez féru de technologie, a dit: ‘Non, ce n’est pas vrai. Ils vous auraient appelé. Ils ont été piratés. ‘ Et puis le studio m’a appelé et m’a donné la nouvelle. C’était tellement bizarre comment ça s’est passé. «

On dirait que quelqu’un a littéralement «cassé le Web». Mais même après que l’acteur ait reçu des critiques élogieuses pour son interprétation parfaite du « Friendly Neighborhood Spider-Man » dans Guerre civile, après le tournage du film, il était convaincu qu’il allait être renvoyé. « Dès le moment du tournage Guerre civile à Spider-Man: retour à la maison, J’étais convaincu qu’ils allaient me licencier « , a déclaré Holland. » Je ne sais pas pourquoi. «Civil War» n’était pas encore sorti, et je n’ai rien entendu de personne. Je ne peux pas vraiment l’expliquer. C’était horrible, mais ils ne l’ont pas fait – évidemment. Ça a été fou, mon pote. J’en ai adoré chaque minute. «

Il est prudent de dire que l’avenir de Tom Holland en tant que super-héros palmé est assez sûr car le quatrième film de Spider-man mettant en vedette l’acteur a déjà reçu le feu vert, même si Spider-man 3 n’a pas encore terminé sa production. À moins de retards supplémentaires dans la production, la prochaine aventure de Spidey aux Pays-Bas devrait faire ses débuts en salles le 17 décembre 2021. La nouvelle nous parvient via Variety.

