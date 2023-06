Spider-Man: Beyond the Spider-Verse comprendra une variété de variantes de Gwen Stacy

Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse mettra en vedette des variantes de Gwen Stacy, le duo de production et d’écriture que Phil Lord et Chris Miller ont révélé. Apparaissant sur le podcast Crew Call avec Anthony D’Alessandro, la brillante paire a offert un aperçu supplémentaire de ce à quoi le public peut s’attendre lorsque le Spider-Man: à travers le Spider-Verse la suite débarque dans les salles l’année prochaine.





Lorsqu’on lui a demandé si nous verrions des variantes de Gwen dans la finale, Lord a répondu « Actuellement, oui », et Miller a ajouté : « Actuellement, oui. Je dirais que oui. »

Poursuivant leur double acte, Lord a révélé « C’est sur la page », avec Miller disant: « C’est… Je pense que ça… Ces choses évoluent au fur et à mesure. »

Bien qu’il semble que les choses pourraient changer (ou «évoluer») au fur et à mesure que le processus d’écriture se poursuit, le duo de cinéastes a taquiné que l’une de ces variantes de Gwen Stacy est cruciale pour l’intrigue de Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse.

« Mais il y en a un qui me passionne », a déclaré Lord avant que Miller n’ajoute, « Oui, je connais exactement celui dont vous parlez. Vous savez celui auquel je pense, qui est basé sur… je suis Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Mais c’est en quelque sorte intégré à l’intrigue, je dirais. »

Le Vers d’araignée Jusqu’à présent, la franchise s’est largement concentrée sur des variantes de Peter Parker, et bien que des versions alternatives de Gwen Stacy aient été discutées, la plupart d’entre elles sont mortes dans le cadre du « canon » de Spider-Man. Il semble que ce ne sera pas le cas pour la ou les versions de Gwen que Lord et Miller ont prévues dans Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse promet de nombreuses autres variantes d’araignées

Sortie de Sony Pictures

Non seulement va Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse offrez au public différentes versions de Gwen Stacy, mais le réalisateur Joaquim Dos Santos a promis toutes sortes de Spider-Variants dans la suite. Encore plus que son prédécesseur. « Beaucoup de personnages – Écoutez, non seulement c’est, vous savez, un peu comme cette toile folle que nous tissons dans le film, mais démêler la légalité des personnages que nous pouvons et ne pouvons pas utiliser… Certains d’entre eux étaient de la pure contrebande « , a récemment taquiné le cinéaste. « Nous avons regardé ce truc qui s’appelle Italian Spiderman. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c’est dingue. C’est complètement contrefait, il n’appartient à personne, sauf aux fous qui l’ont fait sur Internet. Nous avons essayé pour l’italien Spiderman à un moment donné. Marvel était comme: «Nous ne savons pas de quoi tu parles, mec. Ce n’est pas à nous », alors oui… Donc tout ça est sur la table.

Gwen Stacy est actuellement occupée à retrouver Miles Morales et à rencontrer une équipe de Spider-People chargée de protéger son existence même dans le film acclamé par la critique. Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Mais, lorsque Miles se heurte à leur chef, Miguel O’Hara alias Spider-Man 2099, sur la façon de gérer une nouvelle menace, il se retrouve face aux autres Spiders et doit bientôt redéfinir ce que signifie être un héros, afin qu’il puisse sauver les personnes qu’il aime le plus.

Avec Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Jake Johnson, Jason Schwartzman, Issa Rae, Karan Soni, Daniel Kaluuya, Mahershala Ali et Oscar Isaac, Spider-Man: à travers le Spider-Verse est maintenant en salles, avec Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse sortie prévue le 29 mars 2024.