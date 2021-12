Spider-Man : aucune critique pour la maison n’est disponible. Cela en valait-il la peine ?

Les premières réactions à l’une des aventures sur grand écran les plus attendues de l’année, Spider-Man : Pas de chemin à la maison, sont dedans et les choses semblent très prometteuses. La suite de Marvel est actuellement approuvée à 100% sur Rotten Tomatoes, avec de nombreux éloges Pas de chemin à la maison comme le meilleur épisode du mandat de Tom Holland en tant que web-slinger emblématique. On commence alors avec Alonso Duralde de TheWrap…

« L’exploit le plus super-héroïque présenté pourrait être la capacité du film à garder des émotions et des relations à taille humaine au premier plan alors même que le tissu même du temps et de l’espace se tord en nœuds. »

Pete Hammond de Deadline continue les applaudissements, décrivant Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon comme « un trio inestimable », avant de taquiner l’arrivée des « divers méchants et « autres » qui entrent et sortent rendent ce film pur et amusant du plus haut niveau. . Les fans seront au paradis », dit-il, avant de conclure :

« Ce film fera un milliard, et il le mérite. Les films de franchise, les films Marvel, les films de bandes dessinées – vous l’appelez – ne vont pas beaucoup mieux que cela. »

Amelia Emberwing d’IGN a fait l’éloge de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, saluant la capacité du film à équilibrer les arcs émotionnels avec la folie multiversale. Bien qu’elle ait eu quelques problèmes avec les tropes de super-héros en cours, il semble qu’il y ait plus qu’assez de qualité pour surmonter les lacunes inhérentes.

« Spider-Man: No Way Home frappe toutes les bonnes notes en tant que dernière entrée du MCU. Son impact sur l’univers dans son ensemble, ainsi que les battements émotionnels globaux, semblent tous gagnés. Les performances stellaires rencontrent ce qui ressemble à un dessin animé du samedi matin avec tous les coups dévastateurs que nous attendons de cet univers sournois. Bien qu’il ait du mal avec certains tropes de super-héros fatigués, tout le reste laissera les fans sourire jusqu’aux oreilles.

Hoai-Tran Bui de Slashfilm a eu quelques problèmes avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison et comment les différentes pièces du puzzle ont été assemblées, décrivant le film comme « maladroit », avant d’ajouter que « le service aux fans n’a pas nécessairement besoin d’être une mauvaise chose, surtout lorsqu’il sert un objectif thématique plus large : s’attaquer à Spider-Man héritage. » Mae Abdulbaki de Screen Rant a cependant trouvé beaucoup de choses à aimer Pas de chemin à la maison en disant: « No Way Home est l’histoire la plus intrigante et amusante de Spider-Man à ce jour. Bien que le multivers occupe une place importante, le film se concentre sur le voyage de Peter.





Pendant ce temps, Peter Debruge de Variety a trouvé Spider-Man: No Way Home comme non seulement une conclusion digne de la franchise Marvel Spider-Man, mais aussi des deux dernières décennies de films Spider-Man dans leur ensemble. Cela confirme-t-il enfin ce que l’on soupçonnait depuis longtemps ?

« Le film peut parfois être disgracieux, et il est beaucoup trop déterminé à mettre en place encore plus de folie pour jouer dans le prochain produit Marvel (ce ne sont pas tant des films autonomes que des épisodes surchargés, après tout), mais il offre une résolution suffisante pour les deux dernières décennies d’aventures de Spider-Man que le public qui a ignoré en cours de route sera récompensé pour avoir tenté celui-ci.

Enfin, Eric Eisenberg de CinemaBlend a adoré la dernière aventure de Marvel, allant même jusqu’à faire l’éloge Spider-Man : Pas de chemin à la maison comme l’une des meilleures sorties du MCU. On dirait certainement, malgré le battage médiatique, Spider-Man : Pas de chemin à la maison sera bien, vaut bien le prix d’admission.

« Le blockbuster de Jon Watts est le film auquel le public se prépare actuellement mentalement, et l’une des plus grandes aventures Marvel à ce jour. »

Réalisé par Jon Watts et avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau et Marisa Tomei, Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir le 17 décembre, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





