Spider-Man: Au-delà de la date de sortie de Spider-Verse "Inatteignable"; Susceptible d’obtenir un gros retard.

Pandora Bracelet compos Marvel Spider-Man

Formez l' quipe de h ros parfaite avec ce Bracelet compos Marvel Spider-Man. Cet ensemble est constitu du Bracelet Jonc Marvel Pandora Moments Fermoir Masque de Spider-Man, en argent 925/1000e, mettant le masque de Spider-Man au centre de votre cr ation. Son fermoir l gant en forme de c ur est d cor de d tails en r sine fa on mail brillante recr ant magnifiquement le masque embl matique du h ros et le bracelet jonc est grav de cette citation iconique : With great power comes great responsibility (Un grand pouvoir implique de grandes responsabilit s) et du Charm Pendant Marvel Spider-Man Suspendu, d cor de d tails en r sine fa on mail reproduisant la perfection son costume embl matique. Ce bijou est grav des mots friendly neighbourhood (quartier convivial) et SPIDER-MAN et la ceinture de Spider-Man est orn e au verso d'un motif repr sentant une araign e. Portez le c l bre homme-araign e sur votre bracelet compos afin de ne jamais oublier que vous tes sensationnelle telle que vous tes.