Spider-Man : Andrew Garfield va au cinéma avec Tobey Maguire et confirme une scène impromptue

L’acteur qui a joué Peter Parker a parlé de son expérience sur le tournage de No Way Home. Découvrez quelle était la phrase qu’il a dite à Tom Holland en dehors du script et qui a ému le public.

© GettyAndrew Garfield et Tobey Maguire, ensemble dans les films.

Quand la rumeur a commencé que Tobey Maguire Oui Andrew Garfield rejoindrait Spider-Man : Pas de chemin à la maison partager l’écran avec Tom Holland, les attentes ont grandi comme jamais auparavant. Les adeptes de Univers cinématographique Marvel Ils ont mis toutes les puces dans le film Sony Pictures. Et ils n’ont pas été déçus : le film était aussi émouvant qu’amusant et chargé de moments emblématiques. L’un d’eux a été révélé par le deuxième acteur de Pierre Parker.

Andrew Garfield s’est toujours avéré être un fan de Spider-Man. Bien que ses films n’aient jamais terminé une trilogie, l’acteur n’en veut pas au personnage. Au contraire, il l’adore et a même voulu vivre l’expérience comme un adepte de plus. À cet égard, il a révélé à Entertainment Tonight ce queLe même soir d’ouverture, il est allé voir le film sans que personne ne s’en aperçoive ressentir à la première personne l’impact du film.

« Je me suis faufilé dans une salle de cinéma et j’ai regardé le film avec ma casquette de baseball et mon masque», a-t-il prononcé. Mais lorsqu’il a révélé le nom de son compagnon, tout a pris un nouveau sens : « En fait aussi j’étais avec Tobey. Nous nous sommes faufilés dans la pièce et personne ne savait que nous étions là. C’était quelque chose de vraiment beau à partager ensemble.”. C’est que seuls les deux pouvaient comprendre ce que signifiait la rencontre entre les trois Peter Parker.

C’est ainsi que Garfield a avoué à Variety comment se sont passées ses retrouvailles avec les entreprises responsables de Pas moyen de rentrer: « Je ne m’attendais pas à avoir à nouveau une conversation sur la possibilité de jouer Peter Parker. J’étais vraiment excité d’être à nouveau fan, mais quand j’ai reçu l’appel d’Amy Pascal, Kevin Feige et Jon Watts avec cette idée, c’était immédiatement indéniable”.

Les raisons qui vous ont poussé à accepter la proposition des studios de cinéma ? Ils étaient très simples, mais en même temps très profonds. « Cela sonnait incroyablement drôle, spirituel, époustouflant et thématiquement intéressant. La simple idée de voir trois Spider-Man dans le même tableau suffisait. Je pense que la première fois que nous étions tous en costume ensemble, c’était vraiment drôle parce que nous étions trois gars ordinaires qui n’étaient que des acteurs qui traînaient ensemble. Mais aussi, tu deviens fan et tu dis : ‘Mon Dieu, on est tous ensemble et on se montre du doigt !‘ ».

+ La scène impromptue d’Andrew Garfield dans Spider-Man: No Way Home

Les soupçons étaient vrais. Cela a été confirmé par le protagoniste de L’incroyable homme-araignée: « Il y a une réplique que j’ai improvisée en regardant Tobey et Tom en leur disant que je les aime. C’était juste moi, disant que je les aimais”. Garfield a ajouté : «On en parle beaucoup fraternité, sur ce que c’est que d’être le frère aîné, le frère moyen et le frère cadet. Il y a quelque chose à voir quelqu’un que vous aimez marcher sur un chemin que vous avez déjà parcouru et dont vous savez qu’il ne mène pas à l’endroit où vous aviez l’intention d’aller.”.

Dans l’interview, l’acteur a conclu : « Je suis très, très reconnaissant d’avoir pu régler quelques détails pour le Peter que je jouais. j’adore ce personnage et Je suis reconnaissant d’avoir pu travailler avec ces acteurs incroyables, cet incroyable réalisateur et Marvel en collaboration avec Sony. C’était joyeux et un sentiment de fermeture pour moi. Il y avait tellement de questions sans réponse pour mon Peter que j’ai pu prendre du recul et obtenir une guérison pour lui.”.

